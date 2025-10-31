

「誰でもイノベーションを生み出せる」そんな世界に到達したいま、「次の大きな課題」とも呼ぶべき壁に直面するようになってきています（写真：Graphs／PIXTA）

【リアルな本音】新規事業に取り組む企業で「生まれている不満の声」は？

「サラリーマンに新規事業なんてできるわけがない」かつてよく囁かれた意見は、いまではすっかり影をひそめ、多くの企業から「新規事業」が続々と生まれている。

ただ、新規事業は生まれるものの「大きなビジネスにならない」「人は育つが、育った人ほど辞めてしまう」など「次なる課題」に直面している企業は少なくない。

これまでに230以上の日本を代表する企業の新規事業を支援し、累計2万3000を超えるプロジェクトの創出に関わってきた「新規事業のプロ」である麻生要一氏が、この度、6年ぶりの新著『新規事業の経営論』を上梓した。

「1→100に必要な全仕組み」をはじめ、新規事業のすべてを書いた決定版である同書は、発売前に増刷が決まるなど、早くも話題を呼んでいる。

その麻生氏が、「新規事業の壁」について解説する。

「顧客のところに300回行く」は広く普及したが…

おかげさまで5万部を超えるベストセラーになった前作『新規事業の実践論』の出版から5年以上の月日が流れました。





2025年現在、前作を出版したときには想像すらできなかった未来が訪れています。

前作を出版した19年12月。その直後に起きた、新型コロナウイルスパンデミックのショックは、全世界を強制的に、そして急激に変えました。

圧倒的な外部要因によって変化を強いられたあとに生き残った現在の企業経営は、かつての時代よりもしなやかに、そして新規事業とイノベーションが身近な存在になってきつつあることをひしひしと感じています。

「涙を流すほどの熱狂」によってこそ新規事業は立ち上げられる。そしてその熱狂による新規事業開発は、限られたごく一部の起業家にのみ許されたものではなく、企業の中で「雇われて働く人たち」にだってできる、誰にでも再現可能なものである。すべてのサラリーマンは社内起業家として覚醒できる。

その手順とプロセスを解説した前作は出版以来、いまに至るまで多くの新規事業の実践家のみなさんに読み継がれています。

おかげさまで「顧客のところに300回行く」というキャッチコピーは、新規事業の世界に広く普及しました。

誰にでもできる「再現可能な新規事業の手法」として前作で解説した「顧客起点の新規事業開発手法」は、この5年で数えきれないほどの新規事業を生み出し、その手法の汎用性については、確信に変わりました。

18年に創業した株式会社アルファドライブは、25年現在、創業から7年が経過しています。

これまでに230以上の日本を代表する企業と、24道府県を超える地域経済の中で新規事業創出のプロジェクトを推進。前作で解説した顧客課題起点の新規事業手法を核とする支援を重ね、創出に携わってきたプロジェクト数は累計2万3000を超える規模にのぼってきました。

いまでは、本当にたくさんの「ただのサラリーマン」が、この日本のどこかで、毎日のように、涙を流すほどのシーンとともに顧客課題に対峙しています。

そして、その熱狂から、次々と革新的な新規事業が生み出されています。

「サラリーマンに新規事業なんてできるわけがない」

かつてよく囁かれた「サラリーマンに新規事業なんてできるわけがない」という意見は、いまではすっかり影をひそめました。

顧客課題の現場で、そして時に経営者と対峙する空気の張り詰めた会議室で。涙を流して覚醒する社内起業家と、その彼らによって大きく変わりはじめた企業や地域を毎日のように目にするようになってきました。

この5年の間で、新規事業・イノベーションの世界全体も、大きく進化を遂げました。

24年9月にはイノベーション・マネジメントシステムの国際認証規格である「ISO56001」が発行されています。

イノベーション・マネジメントの分野でISOという国際基準が発行されたということ。それは、イノベーションという、ひと昔前には「魔法のような」プロセスだった仕事が、もはや再現が可能で一般的な「手順」になったということです。

ついに「誰でもイノベーションを生み出せる」そんな世界に到達したのです。

しかし、です。

その結果として訪れた世界で、日本企業と日本経済の状態はどうでしょうか。かつてのような力強い経済に復活を遂げることができたのでしょうか。

残念ながら、その問いにはまだまだ明るい回答が出せる状態にはなっていません。

実際に、次々と覚醒する社内起業家を輩出できるようになってきた企業の現場では、「次の大きな課題」とも呼ぶべき壁に直面するようになってきています。

新規事業の現場が直面する「次の大きな課題」

「新規事業が生まれるのはいいが、大きくならない」

「人は育つが、育った人ほど辞めていってしまう」

「生まれたはいいが、既存事業と異なる新規事業をどう取り扱ったらいいかわからない」

「結局、大きな既存事業に集中したほうが効率的だ」



新規事業を継続的に生み出せるようになってきたからこそ直面しつつあるそれらの課題は、解決の難易度が非常に高く、それがゆえにせっかく火がつき、回りはじめた新規事業の仕組みを手放して既存事業に回帰してしまうというシーンを、たびたび見かけるようになりました。

「せっかく素晴らしい新規事業が立案され、立ち上がるところまできたのに」そんなシーンを見かけるたびに、無念だと感じることがこの何年かで日に日に増えてきたのです。

そう。新規事業を生み出すことは、それができたからといって自動的に既存事業を含む企業経営全体に対してインパクトをもたらすという単純なものではありません。

新規事業を次々と生み出せるようになること、それは、そこから始まる企業変革全体の長い道のりの「出発点」に立ったにすぎないのです。

実は、前作を書き上げたあと、「2冊目はもう書かない」と決めていました。

「新規事業を生み出すために必要で重要なことはすべて書ききった」「自分の中での『決定版』として世の中に出したから、あれ以上書くことがない」「類書は書けない」そんな思いでいたからです。

でも、前作の出版から5年が経過し、そこで解説した手法が現場に実装され、次々と生まれる新規事業プロジェクトを抱える企業が「新規事業を生み出したがために直面する課題」を目にすることが多くなってきたからこそ、第2作となる本作『新規事業の経営論』の執筆を決意しました。

新規事業開発とは、単体の新規事業プロジェクトを生み出したことで終わるものではありません。

新規事業の創出をひとつの出発点とする、壮大なる企業変革の実現こそが目的です。新規事業の創出を出発点とする企業変革の全体像は、必ず、すべての停滞する企業経営に未来を拓き、大きな企業価値向上を実現します。

そんな前作のあとに続く、生み出された新規事業を出発点として取り組む企業変革経営全体の取り組みを、このたび「新規事業経営」と名付け、その手引きとなる本書を執筆しました。

ひとつの「新規事業経営の形」を提示する

「経営」と大それたタイトルをつけて解説する本書ですが、企業経営における思想やシステムは100社あれば100通りのものであることは前提として理解しています。

経営システムとは、何かのフレームワークをコピーアンドペーストすることで機能するようなものではなく、それぞれの企業が持つ文化や特性を踏まえ、ひとつひとつ手づくりで機能するものをつくり上げていくべきものであること。それは、いち経営者のはしくれである私自身が痛感していることでもあります。

それでも、これまでたくさんの、そして多様な企業の経営において新規事業を中から生み出し、機能させようと無数のプロジェクトを推進してきた私が思う、ひとつの「新規事業経営の形」をここに示します。

新規事業を生み出しつつある多くの企業にとって、それを経営上インパクトのある形に昇華させていく経営システムづくりの出発点として、本書が「参考となる手引き」のひとつになれば幸いです。

（麻生 要一 ： 『新規事業の経営論』著者・アルファドライブ代表取締役社長兼CEO）