テレビ朝日系で放送されている特撮ヒーロー番組「スーパー戦隊シリーズ」が、現在の「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」を最後に終了することが３０日、関係者への取材で分かった。ファンの動揺は広がっており、放送するテレビ朝日が正式発表をしていないことに「それまで待ちます」と続行にいちるの望みを託す声が上がっている。

半世紀の歴史が突然終了するという衝撃ニュースが３０日、列島を駆け巡り、ネットも動揺が広がった。ウルトラマン俳優のつるの剛士はＸで「…１９７５年から５０年、全力全開でともに戦ってきたのに。。」とショックを投稿。自身も戦隊シリーズの「忍風戦隊ハリケンジャー」に出演していた長澤奈央もＸで「昨日は驚きとショックで…公式の発表を待ちます」と投稿した。

放送するテレビ朝日、東映からも正式な発表は３１日午前９時現在、ないことから、ネットでは「公式の発表」が一時トレンド入り。「東映の公式発表待ちです。速報は当てにならないのです」「はっきりとした公式発表があるまで待たねば」「そうか、未だ公式が発表してないからわからんな！！」「公式からの発表がない限り、私は信じないぞ」などの声があふれた。

放送するテレビ朝日は３０日のデイリースポーツの取材には「今後の編成はお答えしていない」と話している。