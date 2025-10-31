シャープは、スタンダードモデルのAndroidスマートフォン「AQUOS sense10」を発表した。発売日は11月13日。直販価格は、6GB＋128GBモデルが6万2700円、8GB＋256GBモデルが6万9300円。

オープンマーケット向けSIMフリーモデルのほか、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイル、J:COMが取り扱う。また、日本のほか台湾、インドネシア、シンガポールでも順次展開される。

チップセットはクアルコム製「Snapdragon 7s Gen 3」を採用。前モデルが搭載していた「Snapdragon 7s Gen 2」と比べて、CPU性能が約20％、GPU性能が約40％、AI性能が約30％向上した。

ディスプレイは約6.1インチのPro IGZO OLED。1～120Hzのリフレッシュレートを自動制御し、最大240Hz相当のなめらかな表示にも対応する。

バッテリー容量は5000mAh。省電力ディスプレイとの組み合わせにより、フル充電から1日10時間の利用で約2日間使用できる。メモリーとストレージは6GB＋128GBモデルと、8GB＋256GBモデルの2種類をラインアップ。

「AQUOS sense」シリーズとして初めて上下にスピーカーBOXを搭載。前モデルと比べて体感音圧が約25％、音楽再生時の低音域は約85％向上。スピーカーホン利用時も、相手の声をより明瞭に聞き取れるようになった。

うるさくても通話で声を聞こえやすく、新AI機能「Vocalist」

さらに通話品質が向上するAI機能「Vocalist」を搭載。自分の声を登録すると、通話時に自分以外の声や周囲の雑音をAIが識別してカットしてくれる。

カメラ

カメラは5030万画素のメインカメラと広角カメラを備える。シリーズとして初めて、写り込んだ影をAIが自動で除去する機能を搭載したほか、ガラスの反射を軽減する「ショーケース」モードも利用できる。「AQUOS R10」と同等のカメラシステムを採用し、AIによる合成処理技術にも対応した。

ショーケースモード。撮影した写真から反射が軽減されている

さらに、カメラアプリには8種類の「PHOTO STYLEフィルター」を新たに追加。「夕映え」「クールナイト」「カフェ＆バー」「夏色」「シネマフィルム」「モノクローム」「平成POP」「昭和レトロ」といった、プロフォトグラファー監修のフィルターを楽しめる。

カラーバリエーション

大きさは約149×73×8.9mm、重さは約166g。カラーはファッションから着想を得た6色。カジュアルな「デニムネイビー」「カーキグリーン」、キレイメの「ベールミント」「ベールピンク」、ベーシックな「ライトシルバー」「フルブラック」をラインアップする。

デニムネイビー、カーキグリーン

ベールミント、ベールピンク

ライトシルバー、フルブラック

あわせて、本体カラーに合わせた純正シリコンケースと、スニーカーブランド「SPINGLE」とのコラボケースも登場。さらに、認定アクセサリーとして、デニムブランド「児島ジーンズ」と「BLUE SAKURA」とのコラボによるデニム生地のケースも発売される。

発売にあわせて購入キャンペーンも実施される。2025年11月13日～2026年1月15日の期間中に「AQUOS sense10」を購入し応募すると、もれなく5000円相当が進呈される。進呈方法は購入モデルに応じて、dポイント、PayPayポイント、または現金のいずれかとなる。

主なスペック 項目 内容 大きさ 約149×73×8.9mm 重さ 約166g チップセット Snapdragon 7s Gen 3 メモリー／ストレージ 6GB／128GB、8GB／256GB microSD 対応 ディスプレイ 約6.1インチフルHD+（2340×1080）Pro IGZO OLED、1~240Hz可変駆動 アウトカメラ 標準カメラ：約5030万画素 CMOS、F値1.9【広角84°焦点距離23mm相当】、光学式手ブレ補正広角カメラ：約5030万画素 CMOS、F値2.2【超広角122°焦点距離13mm相当】 インカメラ 約3200万画素 CMOS、F値2.2【広角80°焦点距離25mm相当】 バッテリー 5000mAh SIM nanoSIM+eSIM DSDV対応 Wi-Fi Wi-Fi 6E Bluetooth Ver.5.2 防水防塵／耐衝撃 IPX5・IPX8／IP6X／MIL-STD-810G FeliCa 対応

【追記 2025/10/31 10:30】

価格や販路情報、画像を追加しました。