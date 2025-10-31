シャープは、VRグラス「Xrostella VR1（クロステラ ブイアールワン）」を発表した。11月下旬以降、クラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」で支援者の募集を開始する。

「Xrostella VR1」は、パソコンやスマートフォンと有線接続して使用するVRグラス。スマートフォン開発で培った小型化・軽量化技術を活かし、約198gの軽量ボディを実現している。

長時間装着しても疲れにくく、VR空間に没頭できるほか、着脱しやすいメガネ型デザインを採用。すき間時間にも気軽に利用できるという。

本体には片眼2160×2160の高解像度ディスプレイと、薄型で光効率の高いパンケーキレンズを搭載。パソコン接続時には、本体内蔵カメラが周囲の空間を認識・マッピングするインサイドアウト方式の6DoFトラッキングに対応し、ユーザーの位置や頭部の動きを検出してVR空間に再現する。

また、同梱のコントローラーによって手の動きをセンシングし、物を掴んだり、メニューを選択したりといった操作を直感的に行える。VRゲームやVR SNS、AIを活用したトレーニングなど、臨場感のある体験が可能になるとしている。

なお、スマートフォン接続時は、画面をグラス上に表示し、大画面で映像コンテンツを楽しめる。

さらにマイクとスピーカーを内蔵し、VR空間での会話や音声コンテンツもスムーズに楽しめる。瞳孔間距離や視度を調整できる機構も備え、レンズを回すことで近視のユーザーも快適にピントを合わせられる。

主なスペック 項目 内容 大きさ 約160.7×70.6×106mm 重さ 約198g ディスプレイ 片眼2160×2160、最大90Hz可変式の液晶ディスプレイモジュール搭載 カメラ ビデオスルー用カラーカメラ×1、6DoFトラッキング用カメラ×2 瞳孔間／視度調整 58-71mm／0D～-9.0D 視野角 90度