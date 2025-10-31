「恋する警護24時 Season2」

2025年10月17日から放送中の金曜ナイトドラマ『恋する警護24時 Season2』は、無骨でストイックなボディガード・北沢辰之助(岩本照)と弁護士・岸村里夏(白石麻衣)の恋と事件を描いた考察系アクション・ラブコメディ。

Season2から新たに登場するのは、夏生大湖が演じるラッコアラ警備保障の新人ボディガード・久我一刀。恵まれた体格と、どこか昭和を感じさせる真っすぐな強さを持つ久我は、素朴でぶっきらぼうな性格ながらも、礼儀正しく芯の強い一面を持つ。しかし、そんな彼には内に秘めた葛藤がある。彼の父はかつて、同じ会社に勤める先輩・原湊(藤原丈一郎)の家に勤めていた優秀なボディガードだったが、ある事情から湊との間に溝が生まれ、その空気が警護チームにも影響を与えている。新たなチームメンバーとして、そして成長を遂げるボディガードとして、久我一刀の未来はどう変わっていくのか...。

今回は、そんな注目キャラクターに挑んだ夏生大湖に、演技への情熱や共演者とのエピソードを語ってもらった。

――久我一刀という役柄を初めて聞いたとき、どんな印象を持ちましたか？

「無骨で堅物な、漢！という印象でした。先輩に対しても容赦なく意思表示できる強さがありつつ、でも若さゆえの爪の甘さ。令和の若者だけれど、昭和の空気も感じる印象でした」

――久我一刀という人物の魅力や演じる上での難しさを感じている点はありますか？また、演じる際に大切にしていることは何ですか？

「まず魅力ですが、先輩だからと物おじしない強さとサムライのような厚い身体です。ボディガードとして、とても魅力的なキャラクターだと思います。ただ仕事でミスをした時や、ラフなシーンでは身体のデカさとキャラクターが相まって重くなりがちなのでその調節が難しいです。暗すぎず、でもキリッとした若手ボディガード。その意識を常に持っています」

――season2では、警護チームや人間関係の変化が描かれますが、久我の立ち位置や役割について、特に注目してほしいポイントは何ですか？

「序盤では警護チームとうまく連携がとれない不器用なキャラクターですが、回が進むにつれて厚い信頼を築き、新チームにはなくてはならない存在になっていくはずです！辰之助や湊との関係の変化に注目してご覧ください！！！」

――役作りにあたって、参考にしたドラマや映画、人物などがあれば教えてください

「ボディガードもののドラマや映画を観たり、実際に警護されている映像などを観ました。自分的にサムライっぽく演じれたらと思っています」

――アクションシーンや護衛・警護に関する演技で特にチャレンジしたことは何ですか？また、苦労した点があれば教えてください

「闘うという意識ではなく、制するという意識でやらないと警護している感じにならないので、その意識でアクションするのが難しいです。演技面で言うと、普段の僕が少し抜けた喋り方をするみたいで、キリッとしたお芝居は少し難しさを感じました」

――共演者とのシーンで、特に印象に残っているやりとりや刺激を受けた瞬間はありますか？

「岩本さんのアクションはキレがあってカッコよくて、凄く刺激を受けました。身長が高い人のキレのあるアクション、めちゃくちゃかっこいいです。そして藤原さんが演じる湊とは少し仲が悪いというか、無愛想に返事をしたりするシーンは、先輩に対してする事のムズムズがあり、よく覚えてます」

――撮影現場で心がけている健康管理やメンタルケアの方法について、工夫していることはありますか？

「最近は空き時間に読書をするようにしています。読書をすると役の集中力が上がる気がします。あとは、ちょっとした合間は現場にいる人たちの動きを見ます。日によって空気が少しずつ違うのでその日の温度感を確かめています」

――今作を通して、どのような成長や変化を目指して演じましたか？

「一番はお芝居です。もっとお芝居がしたい、もっと上手くなりたい、その気持ちがずっとありました。不器用でも役としてしっかり観れる、自分とは違う人に見えたら良いなと思いながら臨みました。アクションもあるし、今回はより一層引き締めてやらねば、という気持ちです」

――将来的に挑戦してみたいジャンルや役柄(恋愛、アクション、時代劇など)はありますか？

「やりたいジャンルがありすぎて絞るのが難しいですが、小さい時からの夢で、やっぱりヒーローがやりたいです。でも今回の役がきっかけで、刑事ものだったり、がっつりアクションにも強く関心が生まれました。若手刑事役...なんて想像をちょっとしてみました(笑)」

――ファンの方、そして『恋する警護 24 時 Season2』を楽しみにしている方々へのメッセージをお願いします

「前作よりもパワーアップした「season2」にできるよう久我一刀として精一杯演じます。岩本さん演じる辰之助、藤原さん演じる湊とどんな風に関わっていくか、そしてseason2ではどんな物語が待っているのか、特に湊とはどんな関係なのかに注目してご覧ください！！」

