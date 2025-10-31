アマゾン「Prime Video」、11月の新着作品は「藤本タツキ 17-26」「ミステリと言う勿れ」「侍ジャパンシリーズ日本vs韓国」など
アマゾンジャパンは、プライム会員向けサービス「Prime Video」で11月から配信開始する作品を発表した。
新たに配信される作品は、「チェンソーマン」「ルックバック」などで知られる藤本タツキが17歳から26歳までに手がけた短編作品8作をアニメ化した「藤本タツキ 17-26」や、田村由美氏の人気漫画を実写化したテレビドラマの劇場版で、名家の相続事件の顛末を描いた「ミステリと言う勿れ」、新型コロナウイルスの集団感染が発生した豪華客船での医療従事者の闘いに焦点を当てた「フロントライン」など。
スポーツは、昨年11月の「第3回WBSC プレミア12」以来約1年ぶりの「侍ジャパン」と韓国代表との対戦となる「侍ジャパンシリーズ 2025日本 vs 韓国」や、那須川天心選手対井上拓真選手の「Prime Video Boxing 14」、「NBA on Prime」が配信される。
また、2024年に約6年ぶりの開催となった宇多田ヒカルの全国ツアーの最後を飾ったKアリーナ横浜公演を収録した「HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024」、努力家で聡明な奨学生のルビーと特権階級の家庭で育ったジェームズが、衝撃的な秘密を巡って対立しながらもロマンスが芽生える「『マクストン・ホール ～私たちをつなぐ世界～』シーズン2」など、さまざまなジャンルの作品が配信される。
(c) Amazon MGM Studios11月の新着予定作品一覧 映画（日本） 11月1日 「先生の白い嘘」 「ペナルティループ」 「マリッジカウンセラー」 「ミステリと言う勿れ」 11月8日 「がじまる食堂の恋」 「ただ、君を愛してる」 11月14日 「フロントライン」 ＊見放題独占配信 11月29日 「キリエのうた」 映画（海外） 11月2日 「超・大地震」 11月5日 「タイラー・ペリーのジョイを探して」（Tyler Perry’s Finding Joy／アメリカ） ＊午後5時から独占配信 11月14日 「ニシャンチ：狙撃の名手」（Nishaanchi／インド） ＊午前3時半から独占配信 11月28日 「ハーシュ・クチュール ～都会を脱ぎ捨てて～」（Perrengue Fashion／ブラジル） ＊正午から独占配信 テレビドラマ（日本） 11月1日 「ブラック・プレジデント」 「よろず占い処 陰陽屋へようこそ」 テレビドラマ（海外） 11月7日 「マクストン・ホール ～私たちをつなぐ世界～」シーズン2（Maxton Hall - Die Welt Zwischen Uns／ドイツ） ＊午前8時から独占配信 11月14日 「マリス ～悪意のワナ～」シーズン1（Malice／イギリス） ＊午後5時から独占配信 テレビドラマ（韓国） 11月1日 「朱蒙」 「天気がよければ会いにゆきます」 「魔女商店REOPEN」 「ようこそ、魔女商店へ」 11月3日 「憎らしい恋」 ＊独占配信 11月13日 「第4次恋愛革命 ～出会いはエラー：恋はアップデート～」 ＊独占配信 テレビドラマ（中国） 11月3日 「永遠のシンデレラ～君は僕の運命の人～」（全40話） 11月7日 「永遠の医妃～愛は千年の時を超えて～」（全42話） 「月上重火～江湖に燃える愛～」（全48話） テレビアニメ（日本） 11月1日 「怪盗クイーンの優雅な休暇」 「本好きの下剋上 司書になるためには手段を選んでいられません」 「湾岸ミッドナイト」 11月8日 「藤本タツキ 17-26」 ＊独占配信 11月11日 「サラリーマン山崎シゲル」 テレビアニメ（海外） 11月10日 「バットマン一家」シーズン1（Bat-Fam／アメリカ） ＊午後5時から独占配信 11月19日 「マイティ・ナイン」シーズン1（The Mighty Nein／アメリカ） ＊午後5時から独占配信 ドキュメンタリー（海外） 11月1日 「ビヨンド・ユートピア 脱北」 バラエティー（日本） 11月21日 「最強新コンビ決定戦 THE ゴールデンコンビ2025」 ＊独占配信 バラエティー（韓国） 11月17日 「南極のシェフ」 ＊独占配信 11月23日 「Perfect Glow ―韓国メイク、ニューヨークへ。」 ＊独占配信 音楽 11月28日 「HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024」 ＊独占配信 スポーツ 11月1日 「NBA on Prime」NBA カップ ボストン・セルティックス vs フィラデルフィア・セブンティシクサーズ ＊午前8時からライブ配信 「NBA on Prime」NBA カップ ロサンゼルス・レイカーズ vs メンフィス・グリズリーズ ＊午前10時半からライブ配信 11月8日 「NBA on Prime」NBA カップ ヒューストン・ロケッツ vs サンアントニオ・スパーズ ＊午前9時半からライブ配信 「NBA on Prime」NBA カップ ゴールデンステイト・ウォリアーズ vs デンバー・ナゲッツ ＊正午からライブ配信 11月10日 「独占密着 11.24 PRIME VIDEO BOXING 14 WBC 世界バンタム級王座決定戦 那須川天心 vs 井上拓真」 ＊独占配信 11月15日 「NBA on Prime」NBA カップ マイアミ・ヒート vs ニューヨーク・ニックス ＊午前9時からライブ配信 「NBA on Prime」NBA カップ ゴールデンステイト・ウォリアーズ vs サンアントニオ・スパーズ ＊午前11時半からライブ配信 「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025日本 vs 韓国」 ＊ライブ配信 11月22日 「NBA on Prime」NBA カップ インディアナ・ペイサーズ vs クリーブランド・キャバリアーズ ＊午前9時からライブ配信 「NBA on Prime」NBA カップ デンバー・ナゲッツ vs ヒューストン・ロケッツ ＊午前11時半からライブ配信 11月24日 「Prime Video Boxing 14」 ＊午後5時から独占ライブ配信 11月29日 「NBA on Prime」NBA カップ BLACK FRIDAY ミルウォーキー・バックス vs ニューヨーク・ニックス ＊午前9時半からライブ配信 「NBA on Prime」NBA カップ BLACK FRIDAY ダラス・マーベリックス vs ロサンゼルス・レイカーズ ＊正午からライブ配信