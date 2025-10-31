外出したいけど、つい家に引き籠ってしまう …という悩み。どうしたらいい？／ニャンだかラクになる休み方(4)
◆外出したいけど、つい家に引き籠ってしまう …という悩み。どうしたらいい？／ニャンだかラクになる休み方(4)
休みたいのにうまく休めない…！ ワーカホリックで休み下手だった著者による、心を軽やかに＆ラクにする休み方のヒントをお届けします
◆第4回 外出したいけど引き籠ってしまう
家にいたい気持ちを優先した日と言い換える
外に出たいけど、なんとなく準備が面倒だったり、疲れていたりで、一日を家で過ごしてしまう。そんなときは「どうしてそんなに外出したいのか？」と、考えてみてください。
例えば、人と約束があったり仕事であったり、どうしても用事があるときは、病気などの事情でもなければ、外に出たくなくても外出していると思います。おそらく、外に出たいのに引き籠ってしまう日は、内心はそこまで外に出たくないか、家にいたい気持ちが勝ってしまってるんです。休日は家にばかりいてはいけないとか、外で何かしなくちゃとか、そういう理由で外出したいだけなんです。本心が「家にいたい」なら、勝てるわけがありません。それを「外出したいのに引き籠ってしまった」と考えれば、「私はダメだな」って、ネガティブになってしまうと思うんです。
「病は気から」みたいに、心の持ち方が体調を左右することもあります。今日から「外出したいのに引き籠った日」ではなく、「家にいたい気持ちを優先した日」に言い換えてみてはどうでしょう？そのほうが、時間を有意義に使えると思います。
