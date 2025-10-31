【TENITOL TALL 和泉紗霧 シャツver.】 10月31日0時～ 予約受付開始 2026年8月 発送予定 価格：10,450円

フリューは、フィギュア「TENITOL TALL 和泉紗霧 シャツver.」を発売する。価格は10,450円。10月31日0時から、予約受付を開始する。期間は2026年1月6日23時59分まで。商品の発送は2026年8月の予定となっている。

本商品は、「エロマンガ先生」に登場する和泉紗霧をお求めやすい価格帯のフィギュアブランド「TENITOL」より再現したフィギュア。アニメイラスト集の表紙絵をもとに、約30cmという存在感たっぷりのサイズで立体化されている。シャツの“透け感”に徹底的にこだわり、ふんわりと透ける肌の質感や、柔らかなシャツのシワまでリアルに再現されている。なお「FURYU HOBBY MALL」では「表情差し替えパーツ」が限定特典として付属する。

【「FURYU HOBBY MALL」限定特典「表情差し替えパーツ」（イメージ）】

サイズイメージ

「TENITOL TALL 和泉紗霧 シャツver.」

SKU：AMU-TNL0161

販売形態：受注販売

予約受付期間：10月31日10時～2026年1月6日23時59分

お届け時期：2026年8月発送予定

予約場所：FURYU HOBBY MALL ほか

商品サイズ：全高 約300mm（台座含まない）

仕様：プラスチック製 塗装済み完成品

原型：SEIKI/エムアイシー

彩色：タケ/エムアイシー

撮影：Vaistar studio

特典：表情差し替えパーツ

（敬称略）

(C)2016 伏見つかさ／ＫＡＤＯＫＡＷＡ アスキー・メディアワークス／EMP