乃木坂46池田瑛紗、超特大グラビア 全国ツアーでの危機感と後輩への“責任と義務”語る
アイドルグループ・乃木坂46のメンバーで東京藝術大学に在学中の池田瑛紗が、10月31日発売のグラビア雑誌『グラビアチャンピオン』VOL.10の表紙＆裏表紙を飾る。
【写真】超特大グラビアで…さまざまな表情を見せる池田瑛紗
巻頭超特大グラビアでは、アイドルとして、そして表現者としての彼女に迫る。超ロングインタビューでは、創作とアイドル活動に通底する想い、全国ツアーで覚えた危機感、初めての後輩である6期生のために負う“責任と義務”、グループのために自分だからできることなど表現し続ける23歳の今を語りつくしている。特別付録として池田の両面ポスターが付いてくる。
今年次々と発表された乃木坂46「6期生オーディション週刊少年チャンピオンメディア賞」の増田三莉音、日向坂46「五期生オーディション週刊少年チャンピオンメディア賞」の坂井新奈、櫻坂46「四期生オーディション週刊少年チャンピオンメディア賞」の中川智尋が、グラビア＆インタビューで『グラビアチャンピオン』初登場。
そのほかラインナップも超豪華で、グラビア界を席巻する福井梨莉華、AKB48の鈴木くるみ、人気声優の前田佳織里に相良茉優が登場する。
■池田瑛紗
今回は多くのアイドルの中から私を表紙に選んでくださって、本当にありがとうございます。真っ白なワンピースを絵の具でみずから彩っていくシーンが印象的でした。いつも画材を使うときは洋服を汚さないようにがんばっているので、真逆で新鮮でした（笑）。
