¡ÚMLB¡Û¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º´ÆÆÄ¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ø¤Î·Ù²ü²ò¤«¤º¡ÖÈà¤¬ÂÇ¤Ã¤¿µå¤Ï·è¤·¤Æ°¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥·¥å¥Ê¥¤¥À¡¼´ÆÆÄ¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£×£Ó¡ËÂè£¶Àï¤òÍâÆü¤Ë¹µ¤¨¤¿£³£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£³£±Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥È¥í¥ó¥È¤Î¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡ÖÌÀÆü¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤¬¤É¤ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¿´Äì¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢ÏÃÂê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¤è¡£º£¤¹¤°»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¯¤é¤¤¤À¡£¤Ç¤â¡¢¤¤Ã¤È³Ú¤·¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Ìë¤ËÅ¨ÃÏ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤«¤é¾è¤Ã¤¿¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼µ¡¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÊ·°Ïµ¤¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤â¤Î¤Î¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£Æ±´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼Â¤ÏºÊ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¡ØÂÎÄ´¤Ï¤É¤¦¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤Æ¡Ø³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊÖ¤·¤¿¤é¡¢¡Ø¼Â¤Ï·ë¹½Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤ë¤è¡¢ÊÑ¤À¤í¡©¡Ù¤Ã¤ÆÅú¤¨¤¿¤ó¤À¡£¤¢¤ó¤Ê£³Æü´Ö¤òÀï¤¤¡¢±äÄ¹£±£¸²ó¤Î»î¹ç¤â¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¹¤´¤¯Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤ò¤Ä¤±¤Æ±Ç²è¸«¤Æ¡¢¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤ó¤Ç¡¢¤¿¤À¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤éÈô¹Ôµ¡¤ÎÃæ¤âÉáÄÌ¤À¤Ã¤¿¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Ìë¤ÎÂè£µÀï¤Ç£·²ó£±¼ºÅÀ¡¢Ìµ»Íµå£±£²»°¿¶¤Î²÷Åê¤ò¤ß¤»¤¿£²£²ºÐ¤Î¿·¿Í±¦ÏÓ¥¤¥¨¥µ¥Ù¡¼¥¸¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃ¤â¿¶¤é¤ì¡¢¡Ö²¿¤è¤ê°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢£´¡¢£µ¿ÍÏ¢Â³¤Ç»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤À¡£¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤Ã¤¿»þ¤ÎÅêµå¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡¢¡ÖÈà¤Ï¡¢´í¸±¤Ê¥¨¥ê¥¢¤â¹ª¤ß¤ËÈò¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤³£²»î¹ç¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤òÉõ¤¸¹þ¤á¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿Í×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÃ±½ã¤Ë¡ÊÅê¼ê¤Î¡ËÀ©µå¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¦¡£·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¡ÊÂè£µÀï¤Ç¡ËÈà¤¬ÂÇ¤Ã¤¿µå¤Ï·è¤·¤Æ°¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆóÎÝÂÇ¤Ë¤·¤¿¤êËÜÎÝÂÇ¤Ë¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿ÂÇµå¤À¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¤è¤êÀµ³Î¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÑ²½¡¢µå¼ï¡¢µåÂ®¡¢¥³¡¼¥¹¤òÅê¤²Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤¬ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä»þ¤Ï¾ï¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤³£²»î¹ç¤ÏÁÀ¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¡¢¼å¤¤ÂÇµå¤òÍ¶¤¦Åêµå¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Âè£¶Àï¡¢£³£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î£×£ÓÀ©ÇÆ¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï¥¬¥¦¥¹¥Þ¥ó¤¬¡¢¸å¤¬¤Ê¤¤¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï£²»î¹çÏ¢Â³´°Åê¾¡Íø¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¡£