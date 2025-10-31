BANDAI SPIRITSはプレミアムバンダイにてプラモデル「ＨＧ スコープドッグ」向けの各種拡張パーツセットを再販する。発売日価格は以下の通り。

「ＨＧ スコープドッグ用拡張パーツセット1」

2026年1月発送予定

価格：1,760円

予約受付開始：10月31日11時

「HG スコープドッグ」をさらに楽しむエフェクトパーツやオプションパーツが拡張セットとして登場。「コクピット再現ボディ」、「表情手一式」、「劇中イメージエフェクト一式」、「パイロットフィギュア（座り）」を同梱。

・予約受付ページ

「ＨＧ スコープドッグ用拡張パーツセット2」

2026年1月発送予定

価格：1,760円

予約受付開始：10月31日11時

「HG スコープドッグ」をさらに楽しむエフェクトパーツやオプションパーツが拡張セットとして登場。「ヘヴィマシンガン改」、「ショルダーミサイルガンポッド」、「ソリッドシューター」、「パイロットフィギュア（立）」、「水転写式デカール」を同梱。

・予約受付ページ

「ＨＧ スコープドッグ用拡張パーツセット4］」

2026年1月発送予定

価格：1,760円

予約受付開始：10月31日11時

「HG スコープドッグ」をさらに楽しむエフェクトパーツやオプションパーツが拡張セットとして登場。「電磁式パイルバンカー」、「ガトリング砲」、「レッドショルダー」、「２連ミサイルランチャー」、「６連装ミサイルポッド」、「HMAT-31 無誘導式対戦車ミサイル」、「マルチディスチャージャー」、「カスタマイズ用外装パーツ（濃緑ランナー）」を同梱。

・予約受付ページ

「ＨＧ スコープドッグ用拡張パーツセット5」

2026年1月発送予定

価格：1,760円

予約受付開始：10月31日11時

「HG スコープドッグ」をさらに楽しむエフェクトパーツやオプションパーツが拡張セットとして登場。「バーグラリードッグ脚部ユニット」、「ブルーティッシュドッグ脚部ユニット」、「ドッグマン専用機用フロントアーマー」、「カラーバリエーションランナー」、「カスタマイズ用外装パーツ（薄緑ランナー）」を同梱。

・予約受付ページ

「ＨＧ スコープドッグ用拡張パーツセット6」

2026年1月発送予定

価格：1,760円

予約受付開始：10月31日11時

「HG スコープドッグ」をさらに楽しむエフェクトパーツやオプションパーツが拡張セットとして登場。「ターボユニット（右膝部にHG スコープドッグに付属するB17パーツを使用）」、「ハンドロケットランチャー」、「アームガン」、「マルチディスチャージャー」、「カスタマイズ用外装パーツ（濃緑、薄緑ランナー)」を同梱。

・予約受付ページ

「ＨＧ スコープドッグ用拡張パーツセット8」

2026年1月発送予定

価格：1,760円

予約受付開始：10月31日11時

「HG スコープドッグ」をさらに楽しむエフェクトパーツやオプションパーツが拡張セットとして登場。「腰装備」、「腹部２連ミサイル」、「サンサ戦用ザック」、「サンサ戦装備一式」、「カスタマイズ用外装パーツ（濃緑、薄緑ランナー）」を同梱。

・予約受付ページ

(C)創通・サンライズ