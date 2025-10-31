◆第３０回ファンタジーＳ・Ｇ３（１１月１日、京都競馬場・芝１４００メートル）

出走馬１２頭の枠順が１０月３１日、決定した。新潟２歳Ｓで３着だったフェスティバルヒル（牝２歳、栗東・四位洋文厩舎、父サートゥルナーリア）は２枠２番に決まった。短期免許で今週からＪＲＡで騎乗するクリスチャン・デムーロ騎手と新コンビを組む。

メイショウハッケイ（牝２歳、栗東・本田優厩舎、父ダイワメジャー）は、６枠７番からのスタートになる。８月に亡くなった松本好雄・前オーナーのＪＲＡ通算２０００勝目を飾った馬で、前走のりんどう賞に続いて武豊騎手が騎乗する。

枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）

（１）ポペット 牝２ ５５ 横山 典弘

（２）フェスティバルヒル 牝２ ５５ クリスチャン・デムーロ

（３）ナオミライトニング 牝２ ５５ 北村 友一

（４）マーブルパレス 牝２ ５５ 酒井 学

（５）ブラックチャリス 牝２ ５５ 浜中 俊

（６）ベレーバスク 牝２ ５５ 丹内 祐次

（７）メイショウハッケイ 牝２ ５５ 武 豊

（８）ショウナンカリス 牝２ ５５ 池添 謙一

（９）メイプルハッピー 牝２ ５５ 亀田 温心

（１０）フルールジェンヌ 牝２ ５５ 田口 貫太

（１１）アンヘリータス 牝２ ５５ 西村 淳也

（１２）シラヌイ 牝２ ５５ 吉村 誠之助