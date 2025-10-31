フェスティバルヒル

◆第３０回ファンタジーＳ・Ｇ３（１１月１日、京都競馬場・芝１４００メートル）

　出走馬１２頭の枠順が１０月３１日、決定した。新潟２歳Ｓで３着だったフェスティバルヒル（牝２歳、栗東・四位洋文厩舎、父サートゥルナーリア）は２枠２番に決まった。短期免許で今週からＪＲＡで騎乗するクリスチャン・デムーロ騎手と新コンビを組む。

　メイショウハッケイ（牝２歳、栗東・本田優厩舎、父ダイワメジャー）は、６枠７番からのスタートになる。８月に亡くなった松本好雄・前オーナーのＪＲＡ通算２０００勝目を飾った馬で、前走のりんどう賞に続いて武豊騎手が騎乗する。

　枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）

　（１）ポペット　　　　　　牝２　５５　横山　典弘

　（２）フェスティバルヒル　牝２　５５　クリスチャン・デムーロ

　（３）ナオミライトニング　牝２　５５　北村　友一

　（４）マーブルパレス　　　牝２　５５　酒井　学

　（５）ブラックチャリス　　牝２　５５　浜中　俊

　（６）ベレーバスク　　　　牝２　５５　丹内　祐次

　（７）メイショウハッケイ　牝２　５５　武　豊

　（８）ショウナンカリス　　牝２　５５　池添　謙一

　（９）メイプルハッピー　　牝２　５５　亀田　温心

（１０）フルールジェンヌ　　牝２　５５　田口　貫太

（１１）アンヘリータス　　　牝２　５５　西村　淳也

（１２）シラヌイ　　　　　　牝２　５５　吉村　誠之助