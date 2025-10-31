【ファンタジーＳ】Ｃデムーロ騎手騎乗のフェスティバルヒル２枠２番 武豊騎手騎乗のメイショウハッケイ６枠７番
◆第３０回ファンタジーＳ・Ｇ３（１１月１日、京都競馬場・芝１４００メートル）
出走馬１２頭の枠順が１０月３１日、決定した。新潟２歳Ｓで３着だったフェスティバルヒル（牝２歳、栗東・四位洋文厩舎、父サートゥルナーリア）は２枠２番に決まった。短期免許で今週からＪＲＡで騎乗するクリスチャン・デムーロ騎手と新コンビを組む。
メイショウハッケイ（牝２歳、栗東・本田優厩舎、父ダイワメジャー）は、６枠７番からのスタートになる。８月に亡くなった松本好雄・前オーナーのＪＲＡ通算２０００勝目を飾った馬で、前走のりんどう賞に続いて武豊騎手が騎乗する。
枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）
（１）ポペット 牝２ ５５ 横山 典弘
（２）フェスティバルヒル 牝２ ５５ クリスチャン・デムーロ
（３）ナオミライトニング 牝２ ５５ 北村 友一
（４）マーブルパレス 牝２ ５５ 酒井 学
（５）ブラックチャリス 牝２ ５５ 浜中 俊
（６）ベレーバスク 牝２ ５５ 丹内 祐次
（７）メイショウハッケイ 牝２ ５５ 武 豊
（８）ショウナンカリス 牝２ ５５ 池添 謙一
（９）メイプルハッピー 牝２ ５５ 亀田 温心
（１０）フルールジェンヌ 牝２ ５５ 田口 貫太
（１１）アンヘリータス 牝２ ５５ 西村 淳也
（１２）シラヌイ 牝２ ５５ 吉村 誠之助