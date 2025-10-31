ホンダの「快適“7人乗り”3列シートミニバン」がスゴい！ 精悍「すっかりデザイン」に「らくらく後席」がついた！ デビュー半年が経過した「ステップワゴン“AIR EX”」販売店の反響とは

快適装備がレベルアップ！ 選択肢が広がった「ステップワゴン」

ホンダは2025年5月、「ステップワゴン」の新たなグレード「AIR EX」を発売しました。

デビューから半年ほど経過しましたが、販売店にはどのような声が寄せられているのでしょうか。

超「快適仕様」に進化した新グレード「ステップワゴン AIR EX」のインテリア

ステップワゴンは1996年の初代デビュー以来、現在まで30年近い歴史を重ねてきたホンダの主力ミディアムクラスミニバンです。

2022年5月に登場した現行型で6代目となります。

搭載されるパワーユニットは、1.5リッター直列4気筒直噴VTECターボのガソリン車と、2リッター直列4気筒i-VTECエンジン＋2モーターのハイブリッド車「e：HEV（イーエイチイーブイ）」の2タイプを用意。FF（前輪駆動）を基本に、ガソリン車のみAWD（四輪駆動）を設定します。

6代目の外観は、初代や2代目ステップワゴンを思わせる直線基調とし、非常にクリーンでシンプルなデザインにまとめられました。

ボディサイズは、全長4800mm×全幅1750mm×全高1840mm、ホイールベース2890mm（ステップワゴン AIR・FF）。

インテリアは、歴代モデルで築いてきた「家族のための大空間」という価値を進化させ、国内ホンダ車史上最大の室内空間を誇り、室内レイアウトも、外観イメージと共通する水平基調のノイズレスなデザインでまとめられています。

ラインナップは、シンプルななかに上質さを狙った「ステップワゴン AIR（エアー）」と、力強さと品格ある佇まいを狙ったエアロモデル「ステップワゴン SPADA（スパーダ）」の2シリーズで、異なる2つの世界観を表現することで、ユーザーの選択肢を広げました。

そして、5月に新たにラインナップに加わった新グレードAIR EXは、AIRをベースに、さらに上質で快適な装備が備えられたことが特徴となっています。

グレード名の“EX”は上級仕様を表し、これまでステップワゴン SPADAのみに設定されていたものです。

運転席周りでは、本革巻ステアリングホイールや運転席＆助手席シートヒーターが追加装備されました。

また2列目シートのオットマン（キャプテンシート・7人乗りモデルのみ）も追加され、後席乗員の快適性も大きく向上しています。

荷室には、メモリー機能付きのパワーテールゲート（電動バックドア）も備わりました。

このほか、全席USBチャージャー、トリプルゾーンコントロール・フルオートエアコンディショナー、ブラインドスポットインフォメーションも装備されるなど、非常に充実した内容となっています。

なおシートレイアウトは、前列から2＋2＋3の7名仕様と2＋3＋3の8人乗り仕様が設定されます。

ステップワゴン AIR EXの価格（消費税込み、以下同）は、ガソリン車・2WDが354万3100円（7人乗り）、同4WDが376万3100円（7人乗り）／378万5100円（8人乗り）、e：HEV（2WD）が393万8000円（7人乗り）／396万円（8人乗り）です。

「AIR EX」に「待ってました」の声も

では、発売から半年が経過したステップワゴン AIR EXに対して、販売店にはどのような声が寄せられているのでしょうか。

クリーンなデザインやオシャレな内外装カラーを好むユーザーから支持を集める「ステップワゴン AIR EX」

あるホンダ販売店のスタッフは次のように話します。

「AIR EXが発売された当初は非常に多くの問い合わせがありましたが、半年が経過して少し落ち着いてきた印象です。

それでも引き続き一定の人気はあり、特にAIR EXに搭載された新機能が注目されています」

販売店によると、特にSPADAにあり従来のAIRでは選べなかった機能がAIR EXには標準装備されている点が、ユーザーから評価されているとのことです。

「以前は、顔が穏やかなAIRを好まれるお客様で、機能面ではSPADAにあったオットマンや電動テールゲートが必要だと感じて、迷われる方もいらっしゃいました」

その結果、SPADAを選んだユーザーも少なくなったといい、「そうしたお客様からはAIR EXにこれらの機能が追加され、『これが欲しかった！』という反響が寄せられています」とのことでした。

またカラーや内装に関しても、特に女性層からの支持が強いようです。

「AIRは優しい顔立ちに加えたカラーや内装も明るいものが多いため、女性からよく選ばれる傾向があります。

最近は、他社のミニバンもいかついデザインが多くなっていることもあり、より温かみのあるAIRのデザインは、女性やファミリー層からの需要が大きいと感じております」

なお実際の販売状況については、次のように続けます。

「AIR EXが登場したことで、AIRシリーズ自体の売れ行きも増えましたが、割合としては依然としてSPADAシリーズの方が売れているのが現状です。

AIR EXの納車は来年（2026年）の3月から5月頃になりそうなので、早めに欲しい方には即納できるSPADAをお勧めすることもあります。

また、SPADAは在庫もある分、お値引きできる場合もありますので、早く欲しい方には、特にお得にご案内できることも多いかと思います」

このように、販売店の声からはAIR EXが評価されている一方で、依然としてSPADAの人気が高いことがうかがえます。

ステップワゴン AIR EXは、新たな装備と快適性の向上が評価されており、発売から半年が経過し、多少の落ち着きは見られるものの、喜ぶ声が多く寄せられているようです。

今後もAIR EXは、機能性とデザイン性を兼ね備えたミニバンとして、多くのユーザーに受け入れられると予想されます。