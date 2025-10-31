価格が高止まりしているコメ。石破政権では備蓄米放出をメインに対応していましたが、高市政権の鈴木憲和農水大臣のスタンスは異なります。価格の調整には否定的で、おこめ券の配布に意欲を見せます。今後の価格の動向や農業課題への対応について聞きました。

■農林水産省出身…鈴木大臣の経歴は？

森圭介アナウンサー

「コメの価格の高止まりが続いています。結局今後どうなるのかということについて、鈴木新農林水産大臣にお話を伺ってきました」

「鈴木農水大臣は現在43歳で、東京大学法学部を卒業後、農林水産省に入省。2012年に山形2区から初当選し、岸田内閣・石破内閣で農水副大臣を務めたという経歴を持っています」

「コメの価格は上がっています。備蓄米の放出後の今年7月には、一時3500円台まで下がり、『ちょっと買いやすくなってきたな』と思った方もいますよね」

忽滑谷こころアナウンサー

「このまま下がっていくのかなという期待感もあったかと思いますが…」

森アナウンサー

「新米が出れば安くなるんじゃないかという期待を持っていた方も多いと思いますが、その後上昇に転じ、最新の数字（全国のスーパーでの平均価格、10月13日〜19日）では5キロ4251円。4000円を超えるというのは、もう慣れてきちゃったなという感じですよね」

鈴江奈々アナウンサー

「高止まりで、そこ（4000円超え）がずっと続いていると、ここがもしかして適正価格なのかどうなのか、というところがやっぱり気になりますよね」

「今年5月に記録した最高値の4285円に迫ろうかという値段になっているわけですが、適正価格ってどうなのか、今後どうなっていくのか、鈴木大臣に聞いてきました」

■現在のコメ価格、どう思う？

森アナウンサー

「まず、大臣になられてから率直にいかがですか？」

鈴木大臣

「怒涛（どとう）の10日間です。おそらく私の人生で最も目の前のことに一生懸命だった10日間、という感じがします」

森アナウンサー

「コメの価格が現在4200円を超えた状態で、最高値に近づいています。現在のコメの価格については、どう捉えていらっしゃいますか？」

鈴木大臣

「私もスーパーマーケットよく行くんですね。どんな感じか見るんですけど、やはり4000円以上のものというのがほとんどになっていて、本当はもう少しバラエティー豊かにあることも大事なのかなと」

■「長い目で見たら必ず落ち着く」

森アナウンサー

「価格にコミットしない、価格に介入しない姿勢は今後も取っていくというお考えですか？」

鈴木大臣

「私が申し上げているのは、直接価格を下げるとか、そういうことはやるべきでないと思うんですね。私たちのやり方は直接いくらって話を、備蓄米の出し入れでコントロールしようというワケではなく、需給のバランス、安定感が保たれたら結果として安定してくる」

森アナウンサー

「落ち着いたら安くなる、と捉えていいんですか？」

鈴木大臣

「消費者の皆さんに、今すぐどうこうは、来週下がりますかは難しいと思いますけど、長い目で見たら必ず落ち着いていくというふうに思います。その点ご理解いただけたら、大変ありがたいなと思っています」

■意欲を見せる「おこめ券」の効果

森アナウンサー

「解決策として、おこめ券の効果・メリットに関して、改めて教えていただいてもいいですか？」

鈴木大臣

「すぐに価格がどうこうならない前提のもとに考えたら、全体としての量は足りている状況です。実際には何が起きているかと言えば、消費者の皆さんが本当ならもっと買いたい、食べたいのに今は厳しいよねという声があるわけですよね」

「年収が上がればですが、すぐにドンと上がるっていうことにも、年収ももちろんなりません」

「そういう中で買い控えをせざるを得ないというのは、やはり米は私たちの国の主食でありますから、米を食べたいというだけ食べられる状況に、買える状況にするというのが第一です」

森アナウンサー

「コメが今高くなっている状況で、おこめ券を配ってしまうと、需要が下がらない、価格が高止まりし続けると思うんですが…」

鈴木大臣

「そういうご指摘があるというのもよく分かっています。ただ、今まさに困っているのは、目先でお米を本来これだけ買いたいのに諦める選択をしている皆さんがいるということなんですよ」

「その皆さんに対して、今やれることは何かと言ったら、まさにおこめ券みたいな、もしくは食品バウチャーみたいなことで、負担感を和らげていくということに尽きるんだと思っています」

■石破政権とのコメ政策の違いは？

森アナウンサー

「すぐにコメの値段が下がるというよりも、需給のバランスでいずれ落ち着いてくるという話でした」

鈴江アナウンサー

「前農水大臣の小泉さんは価格を落ち着かせるという政策でしたが、価格をコントロールするのではなくて、高くて買えない人に届きやすくするというのが新たな政策ということなのですね」

森アナウンサー

「コメ政策がどう変わったのか、前政権と比較します。まず価格高騰への対応ですが、石破政権では安い備蓄米を放出することがメインでしたが、高市内閣の鈴木大臣は、そもそも政府が『価格をいくらにしましょう』とコミットすべきではないと考えています」

「就任前から、価格を下げるための備蓄米の放出には否定的な立場を示していました。ここが方針転換ではないか、と言われている部分です」

「では、どうやって対応するのか。鈴木大臣がやる気を見せているのが、おこめ券というものです。対象には、子育て世帯や年金暮らしの高齢者などを挙げていますが、まだこれは確定的ではありません」

「地方自治体が行う、物価高対策を支援するための『重点支援地方交付金』がありますが、これを使ったおこめ券に意欲を示しているということです」

「政府が直接配るということではなく、地方自治体に任せているこの交付金を自治体がうまくやってくださいね、というスタンスです。政府が直接できないのかというと、かなり時間がかかってしまうのでこの枠組みでやりたいと鈴木大臣は言っていました」

「次に、今後のコメの生産量について。石破前首相は、コメの生産量が足りていないから価格が高騰しているということで増産にかじを切りましたが、鈴木大臣は『需要に応じた生産が基本だ』と強調しています」

「まずは需給の見通し、どれぐらい作れるのか、どれぐらい欲しがっている人たちがいるのかを正確に把握して、海外への輸出をはじめとした販路を拡大すると言っていました。今抱えているコメの課題について、今後どうするのか聞いてきました」

■大臣が考える備蓄米の「原理原則」

森アナウンサー

「備蓄米はコメ不足を解消するという役割と、コメの価格を下げる役割があったと思いますが、今後、鈴木大臣の中では、備蓄米をどのように使っていこうと思っていますか？」

鈴木大臣

「基本的には、備蓄米というのは量が全体として不足している時に、備蓄を放出して足りない分を埋めていくということです。今のように十分に新米も含めて供給量が確保できている時は、基本的には備蓄は出さないというのが原理原則かというふうに思っています」

森アナウンサー

「量が足りなくなった時の放出は考えているけれども、値段を下げるためには考えていらっしゃらない？」

鈴木大臣

「当然です」

森アナウンサー

「おこめ券は毎年配り続けるというパターンもありますか？」

鈴木大臣

「今の状況はどうかというと、需給のバランスで言えば、不足感はもうないです。トータルでの量は十分に確保されています。そういう中で、どういうふうな価格設定にマーケットメカニズムで決まっていくか、というふうに考えていただければ」

「長い期間にわたっておこめ券を配り続けなければならない状況をなくすことが、私たちのやるべき事だと認識しています」

■“先の見通せる農政”を推進

森アナウンサー

「高齢化や人手不足、生産者の課題をどのように受け止めていらっしゃいますか？」

鈴木大臣

「農林水産業全体の世界で、なぜ人手不足になっているか、なぜ高齢化になっているか、なぜ若い人が入らなかったか。ここにもっと焦点をあてるべきだと思っています」

「なぜかといえば、答えは明確で、他の産業に就いた方が、農林水産業に従事するより稼げるということ。もうこれに尽きているんだと思っています。この構造を改善していかないと」

「私が申し上げている“先の見通せる農政”ができれば、東京に就職するよりも、地域に残って農林水産業に従事した方が稼げるし、幸福度も高いしということが、日本社会の将来の理想とすべき姿ではないかなと思います」

森アナウンサー

「農家の大規模化や、暑さに強い品種の積極的な導入というのは、どうお考えですか？」

鈴木大臣

「日本って山がちな国なんですよ。要するに山に近くなればなるほど、田んぼが小さく、傾斜がきつくなるんですよね。傾斜がきついところの草刈りって、すごく大変なんですよ」

「そういう作業が求められるので、私たちは将来に向かって負担感が減るような、田んぼを大きくする基盤整備だったり、地球温暖化で気候が変わってきていますから、暑さに強い、たくさんとれる品種をもっと増やしていくってことは、やらせていただきたい」

■インタビューで印象的だったこと

森アナウンサー

「お話を聞いていて非常に印象的だったのが、非常に長期的な目線でビジョンをお持ちになっているということです。どうしても消費者目線で言うと、いつお米（の値段）が下がるのかに興味が出てくると思います」

「令和8年産の新米が出るまで価格は下がらないのかと聞いたところ、『下がるか下がらないか私がここで予測するのは正直どうかと思う』と前置きをした上で、『下がりづらい構造にある』とはおっしゃっていましたね」

「そういった中で、おこめ券も含めて、我々がどう適正価格と向き合っていくのかは非常に重要ですし、需給のバランスがうまくいくようになれば、コメの価格は落ち着いていく。それまでのつなぎとして、おこめ券を考えているとおっしゃっていました」

（2025年10月30日『news every.』より）