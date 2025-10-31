学歴を偽ったと指摘されている静岡県伊東市の田久保真紀市長（５５）への２度目の不信任決議案が審議される市議会臨時会が、３１日午前１０時に開会した。

出席議員の大半が同決議案に賛成する意向で、田久保市長が失職する公算が大きい。

田久保市長は黒のスーツ姿で、深々と頭を下げて議場に入った。議長の選出や田久保市長の解散に伴って実施された市議選の費用６３００万円を含む一般会計補正予算の専決処分の承認などの議事が進み、２度目の不信任決議案は日程の最後に提出される。開会時には二十数人の市民らが傍聴席から議事の進行を見守った。

この日は、田久保市長による解散に伴う１９日の市議選後、初の議会で２０人の議員全員が出席した。３分の２以上の議員が出席し、その過半数が不信任決議案に賛成した場合、田久保市長は失職し、５０日以内に市長選が行われる。これまでに議員１９人が不信任決議案に賛成する意向を示している。市長選になった場合、１２月７日告示、同１４日投開票となる可能性が高い。

田久保市長は、今年５月の市長選で、新図書館の建設中止など公共設備投資の見直しを訴え、大型施設の整備を掲げた現職を破り、初当選。しかし、「東洋大卒」との最終学歴が虚偽だとの指摘が外部からあり、田久保市長は記者会見で「卒業ではなく除籍だった」と明らかにした。ただ、「詐称の有無」について説明を避け続け、市政の混乱が続いてきた。

市議会は９月１日、１度目の不信任決議案を全会一致で可決。これに対し、田久保市長は議会を解散した。