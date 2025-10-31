「いつかは家を出るだろう」と思っていたのに、気づけば子どもは40代になっても実家暮らし――いわゆる“子ども部屋おじさん”状態が続く家庭もあります。しかし、逆に、親と同居する子どもに生活を支えられているケースも少なくありません。今回は、ずっと息子と一緒に暮らすと思っていた母の事例を通して、親が子に依存する注意点をファイナンシャルプランナーの小川洋平氏が解説します。

43歳独身の息子と2人暮らし「この生活も悪くない」が一変

原田静江さん（69歳・仮名）は、43歳の息子・悠人さん（仮名）と地方で2人で暮らしていました。悠人さんは地元の製造業に高卒で就職して以来、ずっと実家暮らし。几帳面で温厚な性格ですが口数は少なく、独身です。

3年前に夫を亡くして以来、静江さんにとって悠人さんは唯一の家族になりました。静江さんは夫の遺族年金を含めた年金月14万円と悠人さんから生活費としてもらう5万円で、何とかやりくりしていました。

「この子はきっと独身のまま、私と一緒に年を重ねていくんだろうな……」

そんな風に思い込み、息子の結婚へのあきらめと共に、経済的にも不安がなく、いっしょに暮らす家族がいるという安心感もあった静江さん。「こんな老後も悪くない」――そう思い日々を過ごしていたある日、夕食のときに悠人さんが口にした言葉に、思わず箸を落としそうになりました。

突然の転勤、そして別れ…「私の生活はどうなるの？」

悠人さんから語られたのは、思いもよらぬことでした。

「お母さん、実は……来月から転勤になった。現場の責任者として、行ってほしいって言われて」

新幹線で片道2時間の新工場への転勤、それは悠人さんにとっては栄転といえるチャンスでした。自分の仕事が認められたと思った悠人さんはやりがいに胸を弾ませ、すでにアパート探しも進めていたといいます。

しかし、静江さんの胸に浮かんだのは、喜びよりも不安でした。

「ちょっと待って、生活費はどうするの？ 家のことは？ 私ひとりで全部やるの？ どうして私に相談もせずに……」

声を荒げて詰め寄る静江さんに、悠人さんは言葉を失いました。母の第一声が祝福の言葉でないことに、ショックを受けたのです。

言い争いの末、悠人さんは予定通り転勤を決め、これまで家に入れていたのと同じ月5万円の仕送りを提案。静江さんはしぶしぶ納得しました。しかし、それ以降、親子の会話は減り、転勤までの2ヵ月は悠人さんも静江さんを避けるように。ぎくしゃくした関係のまま、悠人さんは家を離れていったのでした。

子どもの収入や存在に依存しすぎた母親

親が子どもに過度に依存すると、いずれしわ寄せが来ることがあります。特に子どもの収入に頼る家計は、子どもにとっても負担となり得ます。

本来なら、子どもの成長や活躍は喜ぶべきこと。しかし、家計や暮らしへの影響が大きいと、喜びより不安や悲しさが勝ってしまうこともあります。今回のように、感情的に子の足を引っ張る言葉を口にしてしまう場合もあるのです。

「お金の不安」は、思考や判断力を鈍らせ、大切な人との関係にひびを入れることさえあります。老後を穏やかに過ごすには、経済的余裕と自分自身の「心の自立」が欠かせません。自分がこれからどんな生活を送りたいか考え、公的年金の見込み額や必要な支出を整理し、資産の準備や不足分の対策を立てること。これがあれば、少なくともお金の面での不安はなく、子どもを安心して送り出せたはずです。

子どもが巣立つことを喜べるように…経済的・精神的な自立を

今回は、自分の不安や都合が先立ち、実家暮らしの独身の息子の栄転を喜べなかった母親の事例をお伝えしました。

たとえ「ずっと一緒だと思っていた」としても、子どもが巣立つタイミングがいつ来るかはわかりません。その時がきたときのために、親は、経済的・精神的に自立し、子どもの足を引っ張らないようにすることが大切です。

生活費のこと、いずれ介護が必要になったときのこと――老後の準備をしていても、子どもには多少なりとも負担は掛かるものです。そうした負担を少しでも軽くできるよう、自立して生活できる生活設計と介護資金等の準備など、お金と心の準備をしておくことが大切です。

小川 洋平

FP相談ねっと