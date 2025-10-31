ロイズのクリスマス限定スイーツ♡心ときめく冬だけの特別コレクション

北海道生まれのチョコレートブランド「ロイズ」から、今年も心温まるクリスマス限定スイーツが登場します。定番人気の「シュトーレン」や、かわいらしい「クリスマスクッキーズ」、香ばしい「焼きアーモンドのチョコレート」など、冬の味覚をたっぷり詰め込んだラインアップ♡贈り物にも、自分へのご褒美にもぴったりの華やかなコレクションをお見逃しなく。

ロイズ から届く、冬限定の特別な味わい

2025年のロイズは、クリスマスシーズンにぴったりの限定スイーツを多数ラインアップ。

洋酒とナッツが香る定番「シュトーレン［クリスマス］」（税込2,916円）は、時間が経つほど深まる味わいが魅力。

手軽に楽しめる「ミニシュトーレン［チョコ］」（税込1,350円）は、ブランデーに漬けたレーズンとガナッシュがとろける贅沢なひと品です。

キュートなクッキーや香ばしいスイーツも勢ぞろい

お子さまにも人気の「クリスマスクッキーズ［6枚入］」（税込1,134円）は、ツリーやトナカイなどの絵柄が愛らしいクッキー。片面にチョコレートをコーティングし、見た目も味わいも華やかに♪

さらに「バウムクーヘンクランツ」（税込1,215円）は、リースをイメージした見た目がクリスマス気分を高めます。粉糖とナッツがアクセントになり、しっとりとした生地のコクが広がります。

ギフトにもおすすめのクリスマス限定チョコ

「焼きアーモンドのチョコレート」（税込1,134円）は、ドイツのクリスマスマーケットを思わせる素朴な味わい。

ローストして飴がけしたアーモンドをミルクチョコで包み、ココアパウダーをまぶしました。カリッと香ばしく、コーヒーやワインとの相性も抜群です。

どのアイテムも数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

甘い時間を届ける、ロイズのクリスマスギフト♡

この冬は、ロイズのスイーツで心もとろけるクリスマスを過ごしてみませんか？見た目も味も特別感たっぷりの限定コレクションは、大切な人へのギフトにもぴったり。

ロイズ直営店や公式オンラインショップで、期間限定のとびきり甘いひとときをお楽しみください♪