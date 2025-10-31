＜速報＞国内女子の埼玉決戦が開幕 渋野日向子はパー発進 ルーキーの吉田鈴、都玲華が首位
＜樋口久子 三菱電機レディス 初日◇31日◇武蔵丘ゴルフコース（埼玉県）◇6690ヤード・パー72＞国内女子ツアーの午前7時20分に第1ラウンドがスタート。選手たちが続々とティオフを迎えている。
【ドレス写真】渋野日向子がメガネ女子に変身？
2021年大会覇者の渋野日向子は、今大会が自身として日本4連戦目の最後の舞台。午前9時43分に1番パー5からティオフし、3打目をピン60センチにつけるも、カップに蹴られ、2パットのパー。同組の高橋彩華、菅楓華はともにバーディで飛び出した。渋野と同じく米ツアーで戦う西村優菜はバーディ発進とし、3ホールを終えて1アンダー・9位タイにいる。現在メルセデス・ランキング1位で2週連続Vがかかる佐久間朱莉、同2位の神谷そら、同3位の河本結の3人は最終組に集結。午前10時5分に初日を迎える。現在、4アンダー・首位にはともにルーキーの吉田鈴、都玲華が並んでいる。1打差3位にはペ・ソンウ（韓国）、2打差4位タイには永嶋花音、阿部未悠らが続いている。賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
