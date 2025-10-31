＜速報＞男子新規大会2日目スタート！ 石川遼はパー発進、金子駆大が単独トップ
＜フォーティネット プレーヤーズ カップ 2日目◇31日◇成田ヒルズカントリークラブ（千葉県）◇7137ヤード・パー71＞選手会主催の国内男子ツアー新規大会は第2ラウンドが進行している。
【写真】竹ぼうきを振り回す石川遼
16位で迎えた選手会副会長の石川遼が、午前9時30分に1番からティオフ。2オン2パットのパーで滑り出した。同組の?川泰果、出利葉太一郎もともにパーでスタートした。2戦連続優勝を狙う片岡尚之はイーブンパー・37位タイ、賞金ランキング1位の生源寺龍憲はトータル3オーバー・71位タイ。選手会長の谷原秀人は4オーバー・78位タイ、大会実行委員長の堀川未来夢は1オーバー・48位タイ、同副委員長の岩崎亜久竜はトータル3アンダー・11位タイでプレー中だ。トータル7アンダー・単独首位には今季1勝の金子駆大が立っている。1打差2位タイに佐藤大平、大岩龍一、今平周吾、砂川公佑が続いている。今大会の賞金総額は1億5000万円。優勝者には3000万円が贈られる。
