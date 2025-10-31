Number_i平野紫耀「仕事には全力で向き合いたい」、毎日ルーティン公開 イヴ・サンローラン・ボーテ新コンテンツ
3人組グループ・Number_iの平野紫耀が、自身がアンバサダーを務めるイヴ・サンローラン・ボーテの新デジタルコンテンツに登場。きょう31日より『FASHIONSNAP』ウェブサイトにて公開された。
【動画】香水をまとい…腕の筋肉も美しい平野紫耀
YSLアイコンフレグランス「リブレ オーデパルファム」のデジタルコンテンツで平野は、「リブレ オーデパルファム」の香りとの付き合い方や、彼が思う“自由”の意味をひも解く。
“自由”という名の香り「リブレ」を象徴する「リブレ オーデパルファム」は、特別なオーラを纏うジェンダーレスなフローラルラベンダーのフレグランス。伝統的で男性的なスタイルを持つラベンダーを主成分とするフゼアに、オレンジブロッサムのあたたかく、女性的な官能性を組み合わせることで、輝くようなコントラストを生み出した、誰をも魅了する香りで、強く、表現豊かで、妥協のない新しい自由を捉えたフレグランスとなっている。
平野にとって“香りの原点”であると同時に、同フレグランスは“今の平野紫耀”を象徴しているという。
デジタルコンテンツではインタビューのほか、「仕事には全力で向き合いたい」と語る彼の毎日のルーティンを捉えたMOVIEも公開されている。
