ドジャースのＤ・ロバーツ監督が３０日（日本時間３１日）、ワールドシリーズ（ＷＳ）第６戦を翌日に控え、本拠地のロサンゼルスから敵地・トロント（カナダ）に移動して公式会見に出席した。

１９９８年〜２０００年のヤンキース以来となるＷＳ連覇を狙うチームだが、試合時間６時間３９分、延長１８回の歴史的死闘をフリーマンのサヨナラ弾で制してから２連敗。前日２９日（同３０日）の第５戦では新オーダーを組むも１―６の完敗で２勝３敗と崖っぷちに立たされた。

第５戦ではポストシーズン（ＰＳ）に入って打撃不振のパヘスを外し、コールを起用。１番・大谷翔平投手（３１）の後ろを打つ２番にはスミスを抜てきし、ＰＳで打率２割３分４厘、０本塁打のベッツを２番から３番に置き変えた。第６戦の打線について、指揮官は「少し変えるかもしれないね。考えてはいるけど、まだ決めかねているという感じだ」とさらなる変更を示唆した。

第６戦は第２戦で４安打１失点完投勝利を挙げた山本由伸投手（２７）が先発する。ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第２戦でも１失点完投勝ち。ポストシーズンではメジャー２４年ぶりとなる２試合連続完投の快挙を達成するなど絶好調のエースに命運を託す。その後は守護神・佐々木朗希投手（２３）、第４戦に先発した大谷を中２日で救援起用するプランも浮上している。