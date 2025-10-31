今年６月に劇場公開されたサバイバルホラー『28年後…』の続編『28年後… 白骨の神殿』が１月16日（金）に日米同時公開。日本版ポスターと予告編が解禁された。

ポスターは、レイフ・ファインズ演じるドクター・ケルソンが天を仰ぐ異様な姿とともに「恐怖こそが、新たな信仰。」というキャッチコピーが綴られている。

人を凶暴化させるウイルスがロンドンに流出してから28年前。ウイルスを免れた孤島ホーリーアイランドで生まれ育った少年スパイクは、本土で生き延びていたドクター・ケルソンと出会い、病気の母親を看取った。ウイルスが蔓延する本土で生きる道を選んだスパイクは、感染者に襲われかけたところを金髪のカルト集団“ジミーズ”に助けられる。しかし、彼に与えられたのは救済ではなく、さらなる絶望だった。

予告編では、凶暴な巨体の感染者アルファとドクター・ケルソンの姿や、罰と恐怖で人間を支配する“ジミーズ”の様子が切り取られている。ケルソンが暮らす白骨の神殿に、ジミーズのメンバーたちは足を踏み入れるのだが……。

脚本は前作に続きアレックス・ガーランドが手掛け、監督はダニー・ボイルから『キャンディマン』(2021)のニア・ダコスタにバトンタッチ。ダコスタ監督は「人間にとって最大の脅威は“感染者”ではない。人間の“非人間性”こそが、最も恐ろしいものとなり得る」と語り、“悪の本質”を描く本作を作り上げた。

『28年後… 白骨の神殿』

2026年1月16日（金）日米同時公開