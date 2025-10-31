「SMBC日本シリーズ第5戦 ソフトバンクVS阪神」は30日に第5戦がABCテレビ（後6・03）で中継され、平均世帯視聴率が22・0％（ビデオリサーチ調べ、関西地区）だったことが31日、分かった。

最高世帯視聴率は29.1％。午後9時43分、10回裏2アウトの場面で阪神の森下が打席に立った場面だった。

兵庫・甲子園球場で行われた同試合で、延長11回の末、阪神はソフトバンクに2―3で敗れて4連敗で対戦成績は1勝4敗となり2023年以来、2年ぶりの日本一を逃した。

終戦が決まると、チームは右翼スタンドへ最後のあいさつ。虎党からの拍手が鳴り止まぬ中、8回に同点2ランを被弾した石井の目には涙が浮かんだ。さらに村上が涙をこらえる姿や、ファンへあいさつした際に才木が目頭を押さえるシーンもあった

ソフトバンクの本拠地、北部九州地区ではKBCテレビで中継され、平均世帯視聴率は30・7％（ビデオリサーチ調べ、北部九州地区）だった。

関東地区ではテレビ朝日で中継され、平均世帯視聴率が10・6％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）だった。