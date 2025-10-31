´Ñ¸÷µÒ¤Ë¥Ð¥«Çä¤ì¤¹¤ëŽ¢¤¢¤ÎT¥·¥ã¥ÄŽ£¤ÎÀµÂÎ
¤ªÂ·¤¤¤Î¥ª¥ê¥ª¥ó¥Ó¡¼¥ëT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤ÆÊâ¤¯´Ñ¸÷µÒ¡á10·î¡¢ÆáÇÆ»Ô¤Î¹ñºÝÄÌ¤ê¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥ª¥ê¥ª¥ó¥Ó¡¼¥ëT¥·¥ã¥Ä¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡¢¹ñºÝÄÌ¤ê¤Î¤ªÅÚ»ºÅ¹¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸
ÆáÇÆ¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¹ñºÝÄÌ¤ê¤òÊâ¤¯¤È¡¢É¬¤ºÌÜ¤ËÆþ¤ë¡Ö¤¢¤ëT¥·¥ã¥Ä¡×¤¬¤¢¤ë¡£3¤Ä¤ÎÀ±¤¬ÊÂ¤Ö¡¢¤¢¤Î¥í¥´¤Î¡Ä¡Ä¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥³¥í¥Ê²ÒÌÀ¤±¤Ç´Ñ¸÷µÒ¤¬Ìá¤ê»Ï¤á¤¿¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¡Ö¤¢¤ëT¥·¥ã¥Ä¡×¤òÃå¤ë¿Í¤Î¿ô¤¬ÇúÈ¯Åª¤ËÁý¤¨¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¡¢¤½¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤È¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥ª¥ó¥Ó¡¼¥ëT¥·¥ã¥Ä¡×¡£²Æì¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤òÊâ¤±¤Ð¤à¤·¤í¸«¤«¤±¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬Æñ¤·¤¤¡¢²Æì´Ñ¸÷¤Î¡ÈÄêÈÖÃæ¤ÎÄêÈÖ¡É¤ÎÂ¸ºß¤À¡£
²Æì¸©Æâ¤Ç¤Ï°µÅÝÅª¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ë¥ª¥ê¥ª¥ó¥Ó¡¼¥ë
¥ª¥ê¥ª¥ó¥Ó¡¼¥ë¤ÎÁ´¹ñ¥·¥§¥¢¤ÏÌó1%¤À¤¬¡¢²Æì¸©Æâ¤Ç¤Ï°µÅÝÅª1°Ì¤À¡£¤¤¤Þ¤ä¥Ó¡¼¥ë¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿²Æì¤Î¡ÈÃÏ°è¥Ö¥é¥ó¥É¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡Ö²Æì¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤Ï¥ª¥ê¥ª¥ó¥Ó¡¼¥ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²Æì¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë¶È¤¬¡¢¼«¼Ò¥í¥´¤ò¡È·Ð±Ä¾å¤ÎÉð´ï¡É¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê²Æì¤Î¼«¼Ò¥í¥´ÀïÎ¬¤ÎºÇÁ°Àþ¤ò¼èºà¤·¤¿¡£
Á°ÊÔ¡§²Æì¤ÎÀ½Â¤¶È¤È¤·¤Æ½é¤Î¾å¾ì¡Ö¥ª¥ê¥ª¥ó¥Ó¡¼¥ë¡×¢ªT¥·¥ã¥ÄÎ®ÄÌ³Û¤Ï60²¯ÌÜÁ°¡¢Àï¸åÀ¸¤Þ¤ì¤Î¡È²Æì¤Î¥½¥¦¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¡É¤¬¼¨¤¹¶¿ÅÚ¤ÈÀ¤³¦¤ò¤Ä¤Ê¤°Ä©Àï
¹ñºÝÄÌ¤ê¤Î¤ªÅÚ»ºÅ¹¤ÎÍÍ»Ò¡£¥ª¥ê¥ª¥ó¥Ó¡¼¥ëT¥·¥ã¥Ä¤ÏÌÜ¶Ì¾¦ÉÊ¤À¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¹ñºÝÄÌ¤ê¤ÎÊÌ¤Î¤ªÅÚ»ºÅ¹¤ÎÅ¹Àè¡£Çò¤Î¼¡¤Ë¹õ¤¬¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤À¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡ÖMake Okinawa Famous¡×²Æì¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿»Æ©
¥ª¥ê¥ª¥ó¥Ó¡¼¥ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö´Ñ¸÷µÒ¤Î¥ª¥ê¥ª¥ó¥Ó¡¼¥ë¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¡×¤Ï96.9%¤Ç¤¢¤ë¡£²Æì¤òË¬¤ì¤ë´Ñ¸÷µÒ¤Î¡Ö¤Û¤ÜÁ´°÷¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î°µÅÝÅª¤ÊÃÎÌ¾ÅÙ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥í¥´¤Î»ÈÍÑ¸¢Íø¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥é¥¤¥»¥ó¥¹»ö¶È¡×¤À¡£
¥ª¥ê¥ª¥ó¥Ó¡¼¥ë´ØÏ¢¥°¥Ã¥ºÁ´ÂÎ¤ÎÎ®ÄÌ³Û¤Ï2019Ç¯ÅÙ¤Ë¤ÏÌó10²¯±ß¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç´Ñ¸÷µÒ¤¬ÂçÉý¤Ë¸º¤Ã¤¿2020Ç¯¡¢2021Ç¯¤ÏÌó3²¯±ß¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²ÒÌÀ¤±¤Ç´Ñ¸÷µÒ¤¬Ìá¤ê»Ï¤á¤¿2022Ç¯¤Ë¤ÏÌó10²¯±ß¤Ë²óÉü¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¡¢2024Ç¯ÅÙ¤ËÌó30²¯±ß¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï60²¯±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¤Àª¤¤¤À¡£
¡Ê²èÁü¡§ÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸ÉôºîÀ®¡Ë
´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤ÎÃæ¤Ç¤â¼çÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬T¥·¥ã¥Ä¤À¡£¿§¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âËÉÙ¤Ç¡¢²Æì´Ñ¸÷µ¤Ê¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£´Ñ¸÷µÒ¤¬¥ª¥ê¥ª¥ó¥Ó¡¼¥ëT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ²Æì¤Î³¤¤ä³¹¤Ê¤«¤Ç»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ÏInstagram¤Ê¤É¤Ç¤â¤è¤¯ÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈÇ§ÃÎÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ê¤É¤ó¤É¤ó¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤ÈÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡£
¹ñºÝÄÌ¤ê¤òÊâ¤±¤Ð¡¢¥ª¥ê¥ª¥ó¥Ó¡¼¥ëT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿´Ñ¸÷µÒ¤Î»Ñ¤¬¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤·¤«¤·¡¢¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¿¼¤¤ÉôÊ¬¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£Á°ÊÔ¤Ç¤â¾Ò²ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡Ö²Æì¤ÎÎò»Ë¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¥Ó¡¼¥ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¥ê¥ª¥ó¥Ó¡¼¥ë¤Ïº£¤ä¡È²Æì¤½¤Î¤â¤Î¡É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¢¥¤¥³¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢´Ñ¸÷µÒ¤Î¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤é²Æì¤é¤·¤¤¤â¤Î¤ò¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÃå¤Æ³Ú¤·¤¯Êâ¤²ó¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¥ª¥ê¥ª¥ó¥Ó¡¼¥ëT¥·¥ã¥Ä¤Ê¤Î¤À¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥ª¥ê¥ª¥ó¥Ó¡¼¥ëT¥·¥ã¥Ä¤Ï¼ç¤Ë´Ñ¸÷µÒ¤¬Ãå¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¢¤ë¤¬¡¢²Æì¸©Ì±¤À¤Ã¤Æ´¶²½¤µ¤ì¤Æ¡¢²¿¤«¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÃå¤¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£É®¼Ô¤Ï¾¯¤·Ä¥¤êÀÚ¤Ã¤Æ¡¢·Ö¸÷²«ÎÐ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÊT¥·¥ã¥Ä¤òÇã¤Ã¤¿¡£¥Ó¡¼¥Á¤Ç¤ÎBBQ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼´¶ËþºÜ¤À¡£
¥ª¥ê¥ª¥ó¥Ó¡¼¥ë·Ö¸÷²«ÎÐT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿É®¼Ô¡£¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¤âÌÜÎ©¤Ä¤·¡¢¿Íº®¤ß¤Ç¤â¸«¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤ä¤¹¤¤¡ª¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥é¥¤¥»¥ó¥¹»ö¶È¤Î·ÀÌó¼Ò¤Ï¡¢¤³¤È¤·3·îËö¤Î»þÅÀ¤ÇÌó35¼ÒÌó750¾¦ÉÊ¤Ë¾å¤ë¡£T¥·¥ã¥Ä¤ä¥¢¥¦¥¿¡¼¡¢¥Ð¥Ã¥°¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥Ñ¥ì¥ë´Ø·¸¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¢¡¼¥È·Ï¤ä¿©ÉÊ·Ï¤Î¾¦ÉÊ¤âÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¥í¥´¤Ç¹¤¬¤ë²Æì¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤À¡£
2021Ç¯¤ËÆ±¼Ò¤ÎÂ¼Ìî°ì¼ÒÄ¹¤Ï½¢Ç¤²ñ¸«¤Ç¡ÖMake Okinawa Famous¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡È²Æì¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¡É¤Ç¤â¤¢¤ë¥ª¥ê¥ª¥ó¥Ó¡¼¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö²Æì¤½¤Î¤â¤Î¤òÍÌ¾¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢²ñ¼Ò¤ÎÊý¸þÀ¤òÂÐ³°Åª¤Ë°õ¾Ý¤Å¤±¤¿¸ÀÍÕ¤À¡£¤½¤ì¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¥é¥¤¥»¥ó¥¹»ö¶È¤Ç¤¢¤ë¡£
Â¼Ìî¼ÒÄ¹¤Ï¤«¤Ä¤Æ¥½¥Ë¡¼¤Ç³¤³°»ö¶È¤òÃ´Åö¤·¡¢¡ÖJapan¡á¹âÉÊ¼Á¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤òÀ¤³¦¤ËÇä¤Ã¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¡£¤½¤Î·Ð¸³¤¬¡¢¥ª¥ê¥ª¥ó¤Ë¤âÂ©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¥ê¥ª¥ó¥Ó¡¼¥ë¤ÎÂ¼Ìî°ì¼ÒÄ¹¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É
Æ±¼Ò¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢¥ª¥ê¥ª¥ó¥Ó¡¼¥ë¤¬¤è¤ê¼«Á³¤ËÀ¸³è¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤À¡Ö¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤Î³ÎÎ©¤À¡£À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¿Í¡¹¤È¥ª¥ê¥ª¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀÜÅÀ¤òÁý¤ä¤·¡¢ÈÎÇä¤Ø¤Î´Ö¸ý¤ò¹¤²¤ë¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤è¤êÀ¸³è¤ä¼ñÌ£¤ÎÃæ¤Ë¥ª¥ê¥ª¥ó¥í¥´¤¬ÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤¾¦ÉÊ¤¬¡ØÎÉ¤¤Êª¡Ù¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥Ð¥ê¥å¡¼¡¦¥¯¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óÉôÄ¹¤Îã·Æ£¿ÂÀÏº¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡Ö¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤Î³ÎÎ©¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¥ª¥ê¥ª¥ó¥Ó¡¼¥ë¤Îã·Æ£¿ÂÀÏº¤µ¤ó¡Êº¸¡Ë¤È¾¾ÅÄÈþÇµ¤µ¤ó¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥é¥¤¥»¥ó¥¹»ö¶È¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Â¾¼Ò¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤Î³«È¯ÈÎÇä¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤À¡£º£½©¤Ë¤Ï¡¢ÀéÍÕ¡¢¿ÀÆàÀî¡¢Âçºå¤Ç¥ª¥ê¥ª¥ó¥Ó¡¼¥ë´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¡£²Æì¸©³°¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤âÅ¸³«¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¿·¤·¤¤Æ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Á¤¤¤«¤ï¤È¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤â¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ë¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÎÎ¢Â¦¤Ê¤É¤ËÅ½¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê°úÍÑ¡Ë
¥¢¥¦¥È¥É¥¢·Ï¥Ö¥é¥ó¥ÉCHUMS¤È¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊÎã¡Ê¥ª¥ê¥ª¥ó¥Ó¡¼¥ë¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤è¤ê¡Ë
ã·Æ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥ª¥ó¤Î¥í¥´¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Åê±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤½¤â¤½¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Ê¤É¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¤â±þÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥í¥´¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë¡£¥ª¥ê¥ª¥ó¥Ó¡¼¥ë¤Î¥í¥´¤Ï´ßËÜ°ìÉ×»á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¡¢1989Ç¯¤«¤éËÜ³Ê»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¤º¤Ã¤È¿§¤¢¤»¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¥ê¥ª¥ó¥Ó¡¼¥ë¤Î¥í¥´¤ò¥é¥¤¥»¥ó¥¹»ÈÍÑ¤·¤Æ¥°¥Ã¥º¤òÀ½ºî¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë²Æì¸©Æâ¤Î¤¢¤ë´ë¶È¤Ï¡¢Æ±¼Ò¥í¥´»ÈÍÑ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Æ°Åª¤Ë¾¦ÉÊ¤¬Çä¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥ª¥ó¥Ó¡¼¥ë¤µ¤ó¤¬Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÆ±¾è¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¤â¡Ö¤¿¤À¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥ª¥ê¥ª¥ó¥Ó¡¼¥ë¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«¼Ò¾¦ÉÊ¤â¼´¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯ÂçÀÚ¤µ¤òºÆÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
²Æì¸©³°¤Ç¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Î°ìÎã¡Ê¥ª¥ê¥ª¥ó¥Ó¡¼¥ë¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤è¤ê¡Ë
½¾¶È°÷¤ÎÀ©ÉþT¥·¥ã¥Ä¤¬É¾È½¤Ë
¥ª¥ê¥ª¥ó¥Ó¡¼¥ë¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÄêÈÖ¤È¸À¤¨¤ë²Æì´ë¶ÈT¥·¥ã¥Ä¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¡£¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥·¡¼¥ë¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡×¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¤Î¡ÖA&W²Æì¡×¡Ö¥¸¥§¥Õ²Æì¡×¡¢Ï·ÊÞÍÎ²Û»Ò¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¡ÖJimmy¡Çs¡×¤Ï¤è¤¯¸«¤«¤±¤ëÎã¤À¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¦¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥×¥é¥¶¥æ¥Ë¥ª¥ó¤òÅ¸³«¤¹¤ëÌî¿ó¾¦²ñ¤À¡£¥í¡¼¥«¥ë´ë¶È¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ°ã¤Ã¤¿³ÑÅÙ¤«¤éÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥æ¥Ë¥ª¥ó¥°¥Ã¥º¤Î¿ô¡¹¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ëÌî¿ó¾¦²ñ¤ÎÀéÌÊ¿¸Ìé¤µ¤ó¡Êº¸¡Ë¤ÈÔ¢¾ìÍ´¸Ê¤µ¤ó¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ö¥æ¥Ë¥ª¥ó¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¤Ï½¾¶È°÷¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤·¤Æºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ÎÀéÌÊ¿¸Ìé¤µ¤ó¡£ÃçÂ¼ÃÎ½¼¼ÒÄ¹¤Î¡ÖÃå¤ÆÆ¯¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Çºî¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬È¯Ã¼¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¹¤ë¤ÈT¥·¥ã¥Ä¤ÎÉ¾È½¤¬¸ý¥³¥ß¤Ç¹¤Þ¤ê¡ÖÇä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡£1Å¹ÊÞ¤¢¤¿¤ê·î¤Ë¿ô²ó¤ÏÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÎ¢¥á¥Ë¥å¡¼¡É¤È¤·¤Æ¥æ¥Ë¥ª¥óT¥·¥ã¥Ä¤Ï»Ï¤Þ¤ê¡¢¾¦ÉÊ²½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥æ¥Ë¥ª¥óÅ¹ÊÞ¤Î³°´Ñ¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¡£1500±ß¡ÊÄÌÈÎ¤Ç¤Ï1900±ß¡Ë¤Èµá¤á¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤âÌ¥ÎÏ¤À¡Ê¥æ¥Ë¥ª¥ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
¥æ¥Ë¥ª¥ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÏÌó30¼ïÎà
¸½ºß¡¢T¥·¥ã¥Ä¤ò¼çÎÏ¤È¤·¤¿¥æ¥Ë¥ª¥ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÏÌó30¼ïÎà¤¢¤ë¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤«¤é¡¢²Æì¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥æ¥Ë¥ª¥ó¥í¥´¤òÇ¦¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¡£¤ªÅÚ»ºÉÊ¤äµÇ°ÉÊ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤À¡£
¥æ¥Ë¥ª¥ó¤Î¥°¥Ã¥º¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¤ß¤Ç¤ÎÈÎÇä¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤êÃÏ¸µÌ©Ãå¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼´¶¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÈª»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¤Ð¤µ¤ó¤¬¥æ¥Ë¥ª¥ó¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÈÎÂ¥Éô¤ÎÔ¢¾ìÍ´¸Ê¤µ¤ó¤ÏÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤ë¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÆüÍÑÉÊ¤òÇã¤¤¤Ê¤¬¤é¥°¥Ã¥º¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢µÕ¤Ë¥°¥Ã¥º¤òÇã¤¤¤Ë¤¤¤¤Ê¤¬¤éÆüÍÑÉÊ¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÁê¸ß´Ø·¸¤ÎÃæ¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÅ¹ÊÞ¤È¤¤¤¦¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ê¾ì¡×¤Ø¤Î½¸µÒ¥Õ¥Ã¥¯¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢Â¾¼Ò¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤À¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¥°¥Ã¥º¤òÇã¤¦¤¿¤á¤Ë¤ï¤¶¤ï¤¶¸©³°¤«¤é¤ª±Û¤·¤Ë¤Ê¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÔ¢¾ì¤µ¤ó¤¬ÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¡È¼«¼ÒÈÎÇä¤ËÅ°¤¹¤ë¡É¤³¤È¤¬³°¤Ø¤Î¸ú²ÌÅª¤ÊÁÊµá¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¡£Á°½Ò¤Î¥ª¥ê¥ª¥ó¥Ó¡¼¥ë¤¬¸©³°Å¸³«¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¤Î¡Ö¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡×ÀïÎ¬¤È¡¢¥æ¥Ë¥ª¥ó¤Î¡Ö¼«¼ÒÈÎÇä¤ËÅ°¤¹¤ë¡×»ÑÀª¡£Î¾¼Ò¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ë¼«Á³¤ËÂ©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×ÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤ò°é¤Æ¾å¤²¤Æ¤¤¿¹¥Îã¤À¡£
¡ÊÄ¹ßÀ ÎÉµ¯ ¡§ ¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹µ¼Ô¡Ë