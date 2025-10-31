

オリオンビール株式会社の村野一社長兼CEO＝沖縄県豊見城市の同社（筆者撮影）

【画像を見る】「俺たちのビール」として愛され続けるオリオン

沖縄を代表するビールメーカー・オリオンビール株式会社が、9月25日に東京証券取引所プライム市場に上場した。沖縄の製造業としては初の上場となる。

2019年1月に、野村キャピタル・パートナーズと米投資ファンドのカーライル・グループによる、将来的な上場が前提の株式公開買い付けに合意した「衝撃」から約5年半。

沖縄県内では当時「ついにオリオンビールは沖縄のビールではなくなるのか」という不安感が蔓延したものの、與那嶺清・元社長の「沖縄に根差した企業としてのDNAは維持する」との言葉通り、過去も現在も「沖縄のビール」というブランド力を発揮し続けている。

沖縄の製造業としての初上場は、地理・物流面での制約や、観光業など第3次産業集中型の産業構造のため製造業が十分に育たなかった沖縄経済界にとって、大きな励みとなった。

同社の村野一社長兼CEOは、県外や国外への市場拡大を続けながらも、軸足は沖縄から外さないことについて「あくまで『沖縄のオリオン』です。それが私たちの生きる道です。それこそが、次の沖縄の会社につながる道です」と言い切る。

「俺たちのビール」として愛され続けるオリオン



オリオンビールが入るテナントの壁には同社の歴史が掲示されている（筆者撮影）

沖縄県民の4人に1人が命を落とした熾烈な沖縄戦終結から12年後の1957年、「郷土の若者に勇気と希望を与えたい」との思いで具志堅宗精氏によって創業された同社。

当初の名称は「沖縄ビール株式会社」だった。その後まもなく、社名も商品名も「オリオンビール」と一般公募によって改称されたことはまさに、沖縄県民と共にそのスタートを切ったと言える。

オリオンビールのプレミアムカテゴリーである「オリオン ザ・プレミアム」も、ことし7月以降の新パッケージデザインを一般公募と県民投票で決定しており、その“県民と共にイズム”を継承し続けている。



オリオンビールが入るテナントの壁に掲示されているオリオンビール発売当時の新聞広告（筆者撮影）

家族が集まるときには、オリオンビールで乾杯！

オリオンビールの村野社長が「やはりオリオンビールは沖縄のソウルドリンクなのだと感じます」と語るのには、こんな理由がある。「進学や就職で沖縄県外に行ったお子さんが帰省して、家族が久しぶりに集まるときには、オリオンビールで乾杯をするんですよね。結婚式といったハレの日にも、ご先祖様と一緒に過ごす旧盆のときにも、オリオンビールがあります」。

オリオンビールに対する沖縄県民の思いを代弁しているのが、沖縄県・石垣島出身のバンドBEGINの「オジー自慢のオリオンビール」だ。オリオンビールのCMソングとしても沖縄県内で頻繁に流れていたおなじみの1曲。

三線と指笛で沖縄色全開のイントロから始まり、琉球音階を軸にしたメロディに南国風のゆったりとした裏ノリのリズム。そしてサビではこう歌う。「三ツ星かざして高々と ビールに託したウチナーの 夢と飲むから美味しいさ オジー自慢のオリオンビール」。

ここでいう三ツ星は、オリオンビールの商品ロゴ上部に並ぶ3つの星だ。南の空に浮かぶオリオン座は、南の島沖縄がイメージされたものだという。この一節から感じ取れるのは「オジー（おじいさん）が自慢するほど昔から親しまれたビール」という歴史感だ。



オリオンビール名護工場の見学施設「オリオンハッピーパーク」（同社プレスリリースより）

曲の終盤になると、「オジー自慢のオリオンビール」だった歌詞が、いつのまにやら「ワッター自慢のオリオンビール」になっている。ワッターとは「私たち」という意味。ニュアンスとしては「俺たち」のほうが近いかもしれない。「俺たちが俺たちのものとして自慢する俺たちのビール」なのだ。

そして曲のクライマックスではこう畳みかける。「新築祝いであっり乾杯 入学祝いであっり乾杯 卒業祝いであっり乾杯 にーびちさびたんあっり乾杯」。「あっり」は掛け声の「それ！」のような意味で「にーびちさびたん」は「結婚しました」という意味。「祝いの場に持っていくなら地元のビールで」という深層心理のようなものが、沖縄県民にはなんとなく、且つ、深く根付いていると言える。



「やはりオリオンビールは沖縄のソウルドリンクなのだと感じます」と語るオリオンビールの村野社長（筆者撮影）

外資買収後にむしろ強まった“沖縄色”

2019年にオリオンビールが“外資”に買収された際には、「オリオンビールは沖縄のビールではなくなるのか」という不安感が広がった。規模の小さな沖縄企業が、県外や海外の資本に飲み込まれてしまうというケースは安易に想像できる。しかし、むしろ買収後のオリオンビールはより鮮明に沖縄カラーを色濃く打ち出したように見える。

その年に展開を開始したオリオンビール初のチューハイブランド「WATTA」。前述した「ワッター（＝俺たち）」にネーミングをかけてみせた。チューハイへの参入に「オリオンビールがビール以外の道にぶれた」という“保守層”からの雰囲気こそ当初は感じられたものの、パイナップル、シークヮーサー、パッションフルーツ、カーブチー（沖縄の在来種ミカン）などのラインナップで「沖縄県産素材の果実を使った沖縄のチューハイ」という地元感・特別感をより印象づけた。



オリオンビールのチューハイブランド「WATTA」の現在のラインナップは全部で8種類（オリオンビール公式サイトより）

2020年には、主力商品「オリオン ザ・ドラフト」の原料に、沖縄・伊江島産の大麦を採用し「県産品」としての位置づけを強化した。2024年の同商品リニューアル時には沖縄県民1万5000人以上を対象に試飲・アンケートを実施して「より沖縄県民の好みに合わせた」経緯がある。

そして、次に取り組んだのは「社員みんなで沖縄の野山を駆け巡った」（村野社長）ことだ。

上位グレード品の「オリオン ザ・プレミアム」に使う酵母を探すためだ。「沖縄にあるいろいろな植物や花から約3000もの酵母を採取したものの中からようやく1つを発見したものです。沖縄の酵母を使うということにこだわりを持っています」。



オリオンビール本社（筆者撮影）

青い空や白い砂浜、沖縄そばやゴーヤーチャンプルーに並ぶように「沖縄イメージ」の1つに挙げられるオリオンビール。戦前戦後に沖縄県から多数出発したハワイや南米への移民とその子孫たちにとっても「自分たちのルーツのアイデンティティ」を表すアイテムとなっている。

筆者が南米ボリビアの沖縄移民を訪れる前に、当地の人に希望のお土産を聞くと「オリオンビールを持ってきてくれたら取り合いになるぐらいみんなが喜ぶと思う」との声が上がっていた。

オリオンビールのTシャツは「沖縄観光のユニフォーム」

沖縄県民や沖縄系移民、沖縄を訪れる観光客のみならず、海外の人々にも商品を積極的に届けようと、オリオンビールはことし8月に、従来の「海外事業部」を「海外事業本部」に格上げした。「海外事業の持続的な成長」に向けて「マーケティング・製品開発・国際物流など戦略的な意思決定を高度化」することを目的としている。

9月に入って、沖縄県外では初めて展開した関東2カ所でのポップアップストアについて、村野社長は「Tシャツなどは香港や台湾での人気が高まっているので、海外展開の可能性も十分にあります」との展望を示す。

オリオンビールは、Tシャツなど自社ロゴを使用したグッズのライセンス事業が「ものすごく好調」（村野社長）だ。

2023年夏にライセンス事業の本格化へと乗り出した。オリオンビール関連グッズ全体の流通額は、23年度に約20億円、24年度に約30億円と急速に数字を伸ばしていった。ことし4〜6月の流通額は前年比2. 37倍の伸びがあったといい、25年度には60億円を突破する見込みだという。



「オリオン ザ・ドラフト」のロゴがデザインされたTシャツ（公式ショップサイトより）

オリオンビールのTシャツは、いわば「沖縄観光のユニフォーム」のような大定番アイテムとなった。那覇市のメインストリート・国際通りを歩けば、オリオンTシャツを視界に入れずに歩くことは困難だ。



那覇市の国際通りで、お揃いのオリオンビールTシャツを着て歩く観光客（筆者撮影）

近年、オリオンビールに牽引される形で、Tシャツなどの企業グッズの展開が沖縄県内の各企業にも広がっていき、沖縄観光と掛け合わされるかたちでライセンス事業が一大トレンドを生み出すまでになっている。後編記事ではそんな“沖縄企業Tシャツ現象”について深掘りしていく。

後編：観光客にバカ売れする｢あのTシャツ｣が沖縄経済を動かす…!? 「着たら絶対に写真を撮りたくなる」Tシャツから始まる沖縄ブランドの新潮流

（長濱 良起 ： フリーランス記者）