¥¥à¡¦¥è¥Ï¥ó¡ß¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ü¥ë¥à¥Ó¥ç¥ë¡ØÂè4¼¡Îø°¦³×Ì¿¡Ù11·î13Æü¤è¤ê¡¢Prime Video¤ÇÇÛ¿®
¡¡¥¥à¡¦¥è¥Ï¥ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡ØÂè4¼¡Îø°¦³×Ì¿ ～½Ð²ñ¤¤¤Ï¥¨¥éー¡§Îø¤Ï¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È～¡Ù¤¬11·î13Æü¤è¤ê¡¢Prime Video¤ÇÆü´ÚÆ±»þÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Íý·ÏÇ¾¤ÇÎø°¦¤ËÁÂ¤¤¹©³Ø²ÊÀ¸¤È¡¢³°¸«¤Ï´°àú¤À¤¬ÅÙ¤¬²á¤®¤ë¤Û¤É¤ÎÅ·Á³¤Ê¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤¬³Ø²ÊÅý¹ç¤È¤¤¤¦¡È¥¨¥éー¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ËÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÎø¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ïー100Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー·ó¥â¥Ç¥ë¡¢¥«¥ó¡¦¥ß¥ó¥Ï¥¯Ìò¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPRODUCE X 101¡Ù¤ÇÁí¹ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¡¦X1¡¢¸½ºß¤ÏWEi¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥¥à¡¦¥è¥Ï¥ó¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¡Ø³Ø¹»2021¡Ù¤ÇKBS±éµ»Âç¾Þ¿·¿ÍÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢2025Ç¯7·î¤ËNetflix¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡ØTRY～ËÍ¤¿¤Á¤Ï´ñÀ×¤Ë¤Ê¤ë～¡Ù¤Ç¤Ï¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Îø°¦¤Ë¤ÏÉÔ´ïÍÑ¤À¤¬¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ç¿Ä¤Î¤¢¤ëÍý·Ï½÷»Ò¤Î¥Á¥å¡¦¥è¥ó¥µ¥óÌò¤ò¡Ø¥³¥Ã¥½¥ó¥Ó Æó²Ö±¡¤ÎÈëÌ©¡Ù¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ü¥ë¥à¥Ó¥ç¥ë¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ø¥È¥Ã¥×¥Þ¥Íー¥¸¥á¥ó¥È¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Û¤È¡¢±Ç²è¡ØËü¿Í¤ÎÎø¿Í¡Ù¤Î¥Ï¥ó¡¦¥¤¥ó¥ß¡£µÓËÜ¤Ï¡¢µ¤±Ô¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö½¸ÃÄ¡Ö¥½¥ó¥Ô¥ç¥ó¡×¤¬¼ê¤¬¤±¡¢À©ºî¤ÏStorymob¡¢Studio CR¡¢Binge Works¤¬Ã´Åö¤·¡¢PONY CANYON¤¬¶¦Æ±À½ºî¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢ÆÍÁ³¤Î³Ø²ÊÅý¹ç¤Ë¤è¤ê¡Ö¹©³Ø²Ê¡×¤È¡Ö¥â¥Ç¥ë²Ê¡×¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Âç³Ø¡£Å·ºÍ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿²áµî¤ò»ý¤ÄÄ¶Íý·Ï½÷»Ò¥Á¥å¡¦¥è¥ó¥µ¥ó¤Ï¡¢¥«¥ó¡¦¥ß¥ó¥Ï¥¯¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Çµ¯¤¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢Ç®¶¸Åª¤ÊÄÉ¤Ã¤«¤±¥Õ¥¡¥ó¤Ë´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¸í²ò¤¬¤â¤È¤Ç¡¢ÄùÀÚ´Ö¶á¤À¤Ã¤¿¾©³Ø¶â¤Î¿½ÀÁ¤òÆ¨¤¹¤È¤¤¤¦ºÒÆñ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¡£µ¤»ý¤Á¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿¥è¥ó¥µ¥ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ÇÌ¤Íè¤òÄÏ¤â¤¦¤È¾Þ¶â2000Ëü¥¦¥©¥ó¤Î³ØÆâ¥³¥ó¥Ú¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ø¡¢¥ß¥ó¥Ï¥¯¤¬ÆÍÁ³¥Áー¥à¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ»²²Ã¤ò´õË¾¤·»×¤¤¤¬¤±¤ººÆ¤Ó´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¡£¸ß¤¤¤Î¸í²ò¤ä¾×ÆÍ¤ò·Ð¤Æ¡¢¼¡Âè¤Ë¼æ¤«¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯2¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ä¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î½Ð¸½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎø¤ÏÌÂÏ©¤Î¤è¤¦¤ËÊ£»¨²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢³Ø²ÊÂ³¹ç¤Ë¤è¤ëº®Íð¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥ß¥ó¥Ï¥¯¡Ê¥¥à¡¦¥è¥Ï¥ó¡Ë¤È¥è¥ó¥µ¥ó¡Ê¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ü¥ë¥à¥Ó¥ç¥ë¡Ë¤Î½éÂÐÌÌ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥É¥¿¥Ð¥¿¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥é¥¤¥Õ¤ä¡¢¸ß¤¤¤Ë¼æ¤«¤ì¹ç¤¦¤â¤¹¤ì°ã¤¦¶»¥¥å¥óÅ¸³«¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë