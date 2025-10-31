歯科医院での「ホワイトニング」具体的に何をする? 施術の種類や効果、白さの持続期間を歯科医が解説!

歯のホワイトニングに関心があるものの、サロンや市販品など選択肢が増えるなかで「どの方法がいいのか」「効果はどう違うのか」と、疑問を持つ人も多いのではないでしょうか。そこで、歯科医院のホワイトニングの施術の種類と効果、白さの持続期間について、「さくらぎファミリー歯科」の櫻木先生に解説していただきました。

監修歯科医師：

櫻木 慎也（さくらぎファミリー歯科）

広島大学歯学部卒業後、京都府立医科大学附属病院へ入局。大阪の歯科医院勤務を経て、2021年7月に「さくらぎファミリー歯科」を開院。一般歯科からインプラント、審美、矯正に至るまで幅広い治療に対応している。おおやけこども園 / 岩屋こども園アカンパニ連携歯科医院。インビザライン認定ドクター。所属は日本歯周病学会、日本先進医療機関JIADS（The Japan Institute for Advanced Dental Studies）ほか多数

編集部

歯科医院ではどのような方法で、歯を白くしていくのでしょうか？

櫻木先生

主に「オフィスホワイトニング」と「ホームホワイトニング」の2種類の方法があります。オフィスホワイトニングは、歯科医院でホワイトニング剤を塗布し、特殊な光を当てて歯を白くしていく方法です。その一方で、ホームホワイトニングは、ご自宅で専用のトレイに薬剤を流し入れ、それを一定時間装着していただきます。

編集部

それぞれのホワイトニング法の特徴について、もう少し詳しく教えてください。

櫻木先生

オフィスホワイトニングは歯科医院でおこなう施術で、効果が早く出るのが特徴です。通常3回セットでおこない、最短3日で終わることもあります。一方、ホームホワイトニングは自宅でゆっくりおこなうタイプで、効果が出るまでに時間がかかります。ただし、いずれの方法も最終的なゴールは同じです。

編集部

では、2つのホワイトニング法のいずれかを選ぶ際、どのような基準で選ぶのがいいでしょうか？

櫻木先生

選択の基準は、ライフスタイルによると思います。例えば、歯科医院に通う時間が取りにくい人や、自分のペースでおこないたい人にはホームホワイトニングがおすすめです。反対に、早く結果を出したい人や、自分でおこなうのが面倒な人にはオフィスホワイトニングが適していると言えるでしょう。そのほかに、個々の性格も選択基準の1つとなり得ます。自分で管理するのが得意な人はホームホワイトニング、歯科医院にお任せしたい人はオフィスホワイトニングというように、個人の特性に合わせて選ぶのもいいでしょう。

編集部

施術後の白さの持続時間は、2つの方法で違いはあるのでしょうか？

櫻木先生

基本的に、オフィスホワイトニングとホームホワイトニングで持続期間に大きな違いはありません。白さの持続は、施術方法よりも施術後の生活環境や習慣に大きく影響されます。

編集部

白さを長持ちさせるポイントを教えてください。

櫻木先生

まずは、毎日の丁寧なケアを徹底しましょう。その際、着色汚れ（ステイン）がつきにくいホワイトニング用歯磨き剤を使用するとより効果的です。また、定期的に歯科医院でのメンテナンスを受け、着色を除去してもらうと白さを維持できます。このように、施術後のケアとメンテナンスの頻度が、白さの持続期間を左右するカギとなります。

※この記事はMedical DOCにて＜歯科医院のホワイトニングはココが違う! サロン・市販品との違いや持続期間を徹底比較【歯科医監修】＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。