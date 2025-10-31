宇多田ヒカル「Mine or Yours」第3弾リミックス配信決定！アナログ盤発売＆ライブ映像配信を記念してのイベントも発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

宇多田ヒカルが「Mine or Yours (Bella Boo Remix)」を11月7日にリリース。アナログレコード盤「Mine or yours」とAmazon Primeでの2024年ツアー映像配信開始を記念して、スペシャルトークイベントとDJイベントの開催も決定した。

■ハウスミュージックシーンで活躍するBella Booが宇多田ヒカルとコラボ！

5月にリリースされ、綾鷹のCMソングに起用、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』でのパフォーマンスなどで大きな話題となった、宇多田ヒカルの最新曲「Mine or Yours」。そのリミックス楽曲として、Yaeji/The Blessed Madonnaによる作品がリリースされ、話題のなか、勢いそのまま「Mine or Yours」の第3弾リミックス作品のリリースが決定した。

楽曲を手がけたのは、ハウスミュージックシーンで世界中のファンを魅了し続けるアーティストのBella Boo。

これまでも、楽曲の新しい側面をみせてきた本リミックスシリーズ。Bella Booの手によってどんな表情が加わったのか、要注目だ。

本作のリリースを記念して、プレオーダーキャンペーンが10月30日よりスタート。リリース日前日の10月5日23時59分までに、iTunes プレオーダーで、Mine or Yoursロゴがあしらわれた、「オリジナルルーラー」が、プレアド/プレセーブで待ち受け画面がプレゼントされる。詳細は配信予約キャンペーン特設ページを確認しよう。

■スペシャルトークイベント＆DJイベント開催決定

2024年にデビュー25周年を記念して開催された全国ツアー『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』の映像が11月28日よりPrime Videoにて配信が開始。

配信開始を記念して、11月27日に、宇多田ヒカルのデビューからのプロデューサーである三宅彰、同ツアーの演出も手がけている映像作家・映画監督 山田智和によるトークイベントの開催が決定した。

Amazon MUSIC内のプレイリスト「Best of 宇多田ヒカル」をフォローし、フォロー画面をキャプチャし応募した人の中から抽選で、50名を都内某所で行われるイベントに招待。応募は、11月10日23時59分まで。

また、11月26日に発売されるアナログレコード盤「Mine or Yours」のリリースを記念して、東京・大阪のタワーレコードにてDJイベントの開催が決定。

12月7日のタワーレコード梅田NU茶屋町店にDJダイノジ/DJ KOMORI、12月9日のタワーレコード渋谷店にオカモトレイジ（OKAMOTO’S）/BiBiYUAの出演を予定している。

各店舗では、アナログレコード盤購入者限定で、会場の観覧エリアに入場できる「入場引換券」「整理番号付き優先入場券」を先着で配布。当日の模様は、両日程、宇多田ヒカルスタッフインスタグラムアカウントより生配信が予定されている。イベントの詳細は、宇多田ヒカルのオフィシャルサイトを確認しよう。

メイン写真：「Mine or Yours (Bella Boo Remix)」ジャケット

■リリース情報

2025.10.20 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Mine or Yours(The Blessed Madonna’s GODSQUAD Mix)」

2025.10.06 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Mine or Yours (Yaeji Remix)」

2025.11.07 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Mine or Yours (Bella Boo Remix)」

2025.11.26 ON SALE

ANALOG『Mine or Yours』

■イベント情報

『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』 Prime Video配信記念 トークイベント

11/27日（木）

※当日の会場や詳細は、当選者にのみ連絡。

『アナログレコード盤「Mine or Yours」リリース記念 DJイベント』

12/07（日） 大阪・タワーレコード梅田NU茶屋町店 イベントスペース

出演：DJダイノジ / DJ KOMORI

12/09（火） 東京・タワーレコード渋谷店6F TOWER VINYL SHIBUYA 特設スペース

出演：オカモトレイジ（OKAMOTO’S）/ BiBiYUA

■関連リンク

「Mine or Yours (Bella Boo Remix)」 配信予約キャンペーン特設ページ

https://cp.digle.tokyo/utadahikaru/mineoryours/bella-boo-remix/

『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』 Prime Video配信記念 トークイベント応募フォーム：https://www.sonymusic.co.jp/event/104864

宇多田ヒカル OFFICIAL SITE

https://www.utadahikaru.jp/