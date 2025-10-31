10時の日経平均は840円高の5万2166円、ＳＢＧが159.60円押し上げ 10時の日経平均は840円高の5万2166円、ＳＢＧが159.60円押し上げ

31日10時現在の日経平均株価は前日比840.44円（1.64％）高の5万2166.05円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は921、値下がりは611、変わらずは79と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を159.60円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が158.92円、ファストリ <9983>が124.45円、コナミＧ <9766>が108.59円、東エレク <8035>が49.50円と続く。



マイナス寄与度は18.32円の押し下げで京セラ <6971>がトップ。以下、ＯＬＣ <4661>が9.97円、レーザーテク <6920>が8.82円、ヤマトＨＤ <9064>が5.56円、キーエンス <6861>が5.15円と続いている。



業種別では33業種中27業種が値上がり。1位は電気・ガスで、以下、情報・通信、食料、電気機器と続く。値下がり上位には金属製品、鉄鋼、パルプ・紙が並んでいる。



※10時0分9秒時点



株探ニュース

