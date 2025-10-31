この記事は2025年1月23日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

魔法瓶や調理用品などで有名なTHERMOS（サーモス）から「真空断熱スープランチセット」をご紹介します。

スープジャー1個と弁当箱2個がセットになっているので、ご飯とおかずを分けられて、みそ汁やスープなどの汁物も楽しむことができます。

全部をひとつにまとめて収納できる専用ポーチも付いているので、持ち運びも簡単ですよ。

サーモス｜THERMOS 真空断熱スープランチセット200ml カーキ JEA-801-KKI 4,158円 Amazonで見る PR PR 3,480円 楽天で見る PR PR 3,861円 Yahoo!ショッピングで見る

ご飯・おかず・スープの三点セット

やっぱり、職場でのランチタイムでも温かいスープが楽しみたいですよね。このスープジャーはステンレス製魔法瓶構造なので、スープやみそ汁などを温かいまま持ち運んで、食べる時までキープしてくれます。

仕事先だけでなく、ピクニックや部活でのお昼ご飯の時にも大活躍。しかも保温だけでなく、保冷効果もあるので冷たいデザートなども持ち運ぶことができますよ。

専用ポーチですっきり収納

弁当箱2個と容量200mlのスープジャーをひとつにまとめられる断熱素材の専用ポーチが付属しています。弁当箱は2個重ねて、スープジャーも立てたまま入れられるので中身が崩れる心配も少ないです。

弁当箱は蓋を外せば電子レンジで温められるので、スープジャーと同様に温かいご飯が味わえます。食洗機にも対応しているので、お手入れもラクラクですよ。ちなみにポーチは手洗いOKです。

カラーとサイズが選べる

カラーバリエーションはカーキとスカイブルーとスモークブラックの3種類。容量は800mlと1Lから選べます。

スープジャーの大きさは変わらないですが、1Lの方は弁当箱のサイズがそれぞれ100mlずつ大きくなっているので、よりたくさんのご飯やおかずを詰めることができますよ。食べ盛りのお子さんなどがいる家庭にはうれしいですよね。

弁当箱を使っていると無くしがちなパッキンも、別売で購入できるので安心。

持ち運びに便利な「真空断熱スープランチセット」。値段もお手頃です。この機会にぜひ購入してみてはいかがですか？

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。