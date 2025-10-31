黒よりグレーより“ブラウン色”！【ハニーズ】40・50代の「サマ見えボトムス」

黒やグレーより柔らかい印象で、肌なじみの良いブラウンは今季の大注目カラー。今季はボトムスでセンスよく上品に取り入れてみませんか？ そこで今回は【ハニーズ】から、サマ見えが狙える「ボトムス」をピックアップ。上品さとトレンド感を両立するデザインは、通勤にもお出かけにもぴったりです。

上品シルエットで魅せるブラウンスカート

【ハニーズ】「マーメイドスカート」\2,980（税込）

裾にかけて緩やかに広がるマーメイドラインが美しい、ミディ丈スカート。深い色味のブラウンを選ぶことで、柔らかく抜け感のある大人のコーデにグッと近づきます。タイトすぎず、体型を自然にカバーしながら女性らしさを演出できそう。ウエストの後ろのみゴム仕様になっており、正面から見たらすっきりとした印象で高見えも狙えるはず。

脚長効果が期待できるマリン風パンツ

【ハニーズ】「釦付ワイドストレート」\3,480（税込）

マリンパンツのようなデザインに加え、フロントのボタンがアクセントになったワイドストレートパンツ。落ち感のある素材にセンタープレス入りで脚のラインをすっきりと見せてくれそう。オフィスではシャツをインして知的に、休日はニットを合わせてリラックス感をプラス。同じブラウンでもトップス次第で印象が変わるので、着まわし力にも期待できそうです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M