Prime Video11·îÇÛ¿®¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×È¯É½¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥¤¥ó¡×¡ÖTHE¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥Ó2025¡×¡ÖÆ£ËÜ¥¿¥Ä¥ 17-26¡×¤Ê¤É
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/31¡Û2025Ç¯11·î¤ËÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡¢Prime Video¤Î¿·ÃåºîÉÊ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
11·î¤ÏÃíÌÜ¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¡Ø¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥¤¥ó¡Ù¡Ø¥ß¥¹¥Æ¥ê¤È¸À¤¦ÌÞ¤ì¡Ù¡Ø¥¥ê¥¨¤Î¤¦¤¿¡Ù¡ØÆ£ËÜ¥¿¥Ä¥ 17-26¡Ù¡ØºÇ¶¯¿·¥³¥ó¥Ó·èÄêÀï THE¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥Ó 2025¡Ù¤Ê¤É¤Î¿·ÃåºîÉÊ¤¬ÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ø¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥¤¥ó¡Ù
ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î½¸ÃÄ´¶À÷¤¬È¯À¸¤·¤¿¹ë²ÚµÒÁ¥¤Ç¡¢Ì¤ÃÎ¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹¤ËºÇÁ°Àþ¤ÇÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤¿°å»Õ¤ä´Ç¸î»Õ¤¿¤Á¤ÎÆ®¤¤¤òÉÁ¤¤¤¿»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤¯¡Ø¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥¤¥ó¡Ù¤ò11·î14Æü¤«¤éÀ¤³¦140°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç¸«ÊüÂêÆÈÀêÇÛ¿®¡£¾èµÒÁ´°÷¤ò²¼Á¥¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐºöËÜÉô¤Ç»Ø´ø¤ò¤È¤ëºÒ³²ÇÉ¸¯¥Á¡¼¥à¡ÖDMAT¡×¤Î»Ø´ø´±¡¦·ë¾ë±ÑÀ²¤ò¾®·ª½Ü¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÌò¿Í¡¦Î©¾¾¿®µ®¤ò¾¾ºäÅíÍû¡¢¸½¾ì¤ÇÂÐ±þ¤Ë¤¢¤¿¤ëDMATÂâ°÷¡¦¿¿ÅÄ½Õ¿Í¤òÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡¢¸½¾ì¤ÇDMAT¤Î»Ø´ø¤ò¤È¤ëÀçÆ»¹ÔµÁ¤ò·¦ÄÍÍÎ²ð¤¬±é¤¸¤¿¡£
¡Ø¥ß¥¹¥Æ¥ê¤È¸À¤¦ÌÞ¤ì¡Ù
ÅÄÂ¼Í³Èþ»á¤ÎÆ±Ì¾¿Íµ¤Ì¡²è¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Î·à¾ìÈÇ¤Ç¡¢Ì¾²È¤ÎÁêÂ³»ö·ï¤ÎÅ¿Ëö¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¥ß¥¹¥Æ¥ê¤È¸À¤¦ÌÞ¤ì¡Ù¤ò11·î1Æü¤«¤é¸«ÊüÂêÇÛ¿®¡£Ææ²ò¤¤¬ÆÀ°Õ¤ÊÂç³ØÀ¸¡¦µ×Ç½À°¡Ê¿ûÅÄ¾Úö¡Ë¤¬¡¢¹Åç¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Èþ½ÑÅ¸¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿½÷»Ò¹âÀ¸¡¦¼í½¸¼®Ï©¡Ê¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ë¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò»ý¤Á³Ý¤±¤é¤ì¡¢Ì¾²È¡¦¼í½¸²È¤Î°ä»ºÁêÂ³ÌäÂê¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥Þ¥¯¥¹¥È¥ó¡¦¥Û¡¼¥ë ¡Á»ä¤¿¤Á¤ò¤Ä¤Ê¤°À¤³¦¡Á¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¡ÊMaxton Hall - Die Welt Zwischen Uns¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë
Ì¾Ìç¹»¥Þ¥¯¥¹¥È¥ó¡¦¥Û¡¼¥ë¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÅØÎÏ²È¤ÇÁïÌÀ¤Ê¾©³ØÀ¸¤Î¥ë¥Ó¡¼¤ÈÆÃ¸¢³¬µé¤Î²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤¿¥¸¥§¡¼¥à¥º¤¬¡¢¤¢¤ë¾×·âÅª¤ÊÈëÌ©¤ò½ä¤Ã¤ÆÂÐÎ©¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥í¥Þ¥ó¥¹¤¬²êÀ¸¤¨¤ë¡Ø¥Þ¥¯¥¹¥È¥óŽ¥¥Û¡¼¥ë ¡Á»ä¤¿¤Á¤ò¤Ä¤Ê¤°À¤³¦¡Á¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤¬11·î7Æü¤«¤éÆÈÀêÇÛ¿®¡£Æ±ºî¤Î¥·¡¼¥º¥ó1¤Ï¡¢Prime Video¤ÇºÇ¤â»ëÄ°¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ¡¢120¥«¹ñ°Ê¾å¤ÎPrime Video¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡Ê¢¨2025Ç¯10·î2Æü»þÅÀ¡Ë¡£
¡ØÆ£ËÜ¥¿¥Ä¥ 17-26¡Ù
¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥¢¥Ñ¥ó¥Á¡Ù¡¢¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¡¢¡Ø¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡Ù¤òÀ¸¤ó¤Àµ´ºÍ¡¦Æ£ËÜ¥¿¥Ä¥»á¤¬17ºÐ¤«¤é26ºÐ¤Þ¤Ç¤ËÉÁ¤¤¤¿ÆÉ¤ßÀÚ¤ê¤ÎÃ»ÊÔºîÉÊ½¸¤«¤é¡¢¿ÍÎà¤¬ÌÇË´¤·¤¿À¤³¦¤ÇÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿2¿Í¤Îå«¤òÉÁ¤¯¡ØÄí¤Ë¤ÏÆó±©¥Ë¥ï¥È¥ê¤¬¤¤¤¿¡£¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»×½Õ´ü¤Î¾×Æ°¤¬¤µ¤¯Îö¤¹¤ë¡Øº´¡¹ÌÚ¤¯¤ó¤¬½ÆÃÆ»ß¤á¤¿¡Ù¡¢Îø¿´¤¬±§Ãèµ¬ÌÏ¤ÇË½Áö¤¹¤ëSF¥é¥Ö¥³¥á¡ØÎø¤ÏÌÕÌÜ¡Ù¤Ê¤É8ºî¤ò¥¢¥Ë¥á²½¤·¤¿¡ØÆ£ËÜ¥¿¥Ä¥ 17-26¡Ù¤¬11·î8Æü¤«¤éÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡ØºÇ¶¯¿·¥³¥ó¥Ó·èÄêÀï THE¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥Ó 2025¡Ù
¾Ð¤¤¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¼ÂÎÏÇÉ·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢°ìÅÙ¸Â¤ê¤Î¡È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Ó¡É¤ò·ëÀ®¤·¡¢¡ÖÂ¨¶½¥³¥ó¥È¡×¤ÎÄºÅÀ¤ò·è¤á¤ëµæ¶Ë¤Î¤ª¾Ð¤¤¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¦¥Ð¥È¥ëÂè2ÃÆ¡ØºÇ¶¯¿·¥³¥ó¥Ó·èÄêÀï THE¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥Ó 2025¡Ù¤¬11·î21Æü¤«¤éÆÈÀêÇÛ¿®¡£Á°ºî¤Î¥·¡¼¥º¥ó1¤Ï¡¢Prime Video¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ»ëÄ°¼Ô¿ôÎòÂåNo.1¡Ê¢¨Amazon MGM¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬ÆüËÜ¤Ç¼ê³Ý¤±¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ºîÉÊ¤Ë¤ª¤±¤ëÇÛ¿®¸å1¥«·î°ÊÆâ¤Î¹ñÆâ»ëÄ°¿ô¡Ë¤òµÏ¿¡£º£²ó¤â¡¢Áí³Û1²¯±ßµ¬ÌÏ¤ÎµðÂç¥»¥Ã¥È¤«¤é¤»¤ê¾å¤¬¤ë¥³¥ó¥È¥»¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ëÍÆ¼Ï¤Ê¤¤ºÇ¹âÆñ°×ÅÙ¤Î¤ªÂê¤Ë¡¢8ÁÈ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Ó¤¬Í¥¾¡¾Þ¶â1000Ëü±ß¤ò¤«¤±¤Æ¶¥¤¤¹ç¤¦¡£
¡ØPerfect Glow ¡½´Ú¹ñ¥á¥¤¥¯¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ø¡£¡Ù
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤ä´Ú¹ñºÇ¹â¤Î¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬´Ú¹ñ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ØPerfect Glow ¡½´Ú¹ñ¥á¥¤¥¯¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ø¡£¡Ù¤¬¡¢11·î23Æü¤«¤éÆÈÀêÇÛ¿®¡£Î®Äª¤Ê±Ñ¸ì¤òÁà¤ë¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó»á¤¬¼«Ê¬¤ÎK¥á¥¤¥¯¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÅÁ¼ø¤·¤¿¤ê¡¢µÒ¤Ø¤Î¥á¥¤¥¯¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¼¼Ä¹¡¢¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤È¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥é¡¦¥ß¥é¥ó»á¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¡¢¡Ø¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥óJP¡Ù¤Ç¥ß¥Ë¥ç¥ó»á¤È¶¦±é¤·¤¿¥Á¥å¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥¯»á¤¬¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¡£
¡ØHIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024¡Ù
2024Ç¯¤ËÌó6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ¸å¤ò¾þ¤Ã¤¿K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¸ø±é¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¡ØHIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024¡Ù¤¬¡¢11·î28Æü¤«¤éÆÈÀêÇÛ¿®¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡Ötime will tell¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¡ÖFirst Love¡×¤ä¡ÖOne Last Kiss¡×¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Î¡ÖAutomatic¡×¤Þ¤Ç·×24¶Ê¤È¡¢¥Ä¥¢¡¼¥É¥¥å¥á¥ó¥È±ÇÁü¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ø¥é¥°¥¶¥¹ »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025 ÆüËÜ vs ´Ú¹ñ¡Ù
11·î15Æü¡¢16Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ø»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º 2025 ÆüËÜ vs ´Ú¹ñ¡Ù¤¬ÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡ÊÃÏ¾åÇÈ¤Ï½ü¤¯¡Ë¡£º£²ó¤Î¶¯²½»î¹ç¤Ï¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢2024Ç¯11·î¤Î¡ØÂè3²óWBSC¥×¥ì¥ß¥¢12¡Ù¤Ç¤ÎÂÐÀï°ÊÍè¡¢Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤Î´Ú¹ñÂåÉ½¤È¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤ë¡£½àÍ¥¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡ØÂè3²óWBSC¥×¥ì¥ß¥¢12¡Ù¤ò·Ð¤Æ¡¢³ÆµåÃÄ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¤È´¤¤¤¿Àº±Ô¤¬½¸¤¦¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î¼¡¤Ê¤ëÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡ØPrime Video Boxing 14¡Ù
¡ØPrime Video Boxing 14¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢11·î24Æü¤ËÅìµþ¡¦TOYOTA ARENA TOKYO¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¡¢Æ±µé1°Ì¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´Áª¼ê¡ÊÄë·ý¡ËÂÐ¸µWBAÆ±µé²¦¼Ô¤Ç¸½WBC2°Ì¡¢°æ¾åÂó¿¿Áª¼ê¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Î»î¹ç¤¬ÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡£¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤«¤é¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ËÅ¾¸þ¤·¤Æ7ÀïÁ´¾¡¡Ê2KO¡Ë¤ÎÀïÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ëÆá¿ÜÀîÅ·¿´Áª¼ê¤Î½éÀ¤³¦Àï¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢ÃæÌî´´»ÎÁª¼ê¡Ê30¡áÄë·ý¡ËÂÐ¥é¥¤¡¼¥¹¡¦¥¢¥ê¡¼¥àÁª¼ê¡Ê35¡á¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤ÎIBFÀ¤³¦¥Õ¥§¥¶¡¼µéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¡¢ÄÚ°æÃÒÌéÁª¼ê¡Ê29¡áÄë·ý¡ËÂÐ¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¯¥¢¥É¥é¥¹¡Ê37¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé10²óÀï¡¢ÁýÅÄÎ¦Áª¼ê¡Ê28¡áÄë·ý¡ËÂÐ¥Û¥»¡¦¥ß¥²¡¼¥ë¡¦¥«¥ë¥Ç¥í¥óÁª¼ê¡Ê22¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤Î¥Ð¥ó¥¿¥àµé10²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
±Ç²è¡ÊÆüËÜ¡Ë
¡¦11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡ØÀèÀ¸¤ÎÇò¤¤±³¡Ù
¡Ø¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥ë¡¼¥×¡Ù
¡Ø¥Þ¥ê¥Ã¥¸¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡Ù
¡Ø¥ß¥¹¥Æ¥ê¤È¸À¤¦ÌÞ¤ì¡Ù
¡¦11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡Ø¤¬¤¸¤Þ¤ë¿©Æ²¤ÎÎø¡Ù
¡Ø¤¿¤À¡¢·¯¤ò°¦¤·¤Æ¤ë¡Ù
¡¦11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë
¡Ø¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥¤¥ó¡Ù¢¨¸«ÊüÂêÆÈÀêÇÛ¿®
¡¦11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡Ø¥¥ê¥¨¤Î¤¦¤¿¡Ù
±Ç²è¡Ê³¤³°¡Ë
¡¦11·î2Æü¡ÊÆü¡Ë
¡ØÄ¶¡¦ÂçÃÏ¿Ì¡Ù
¡¦11·î5Æü¡Ê¿å¡Ë
¡Ø¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥Ú¥ê¡¼¤Î¥¸¥ç¥¤¤òÃµ¤·¤Æ¡Ù¡ÊTyler Perry¡ÇS Finding Joy¡¿¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¢¨¸á¸å5»þ¤«¤éÆÈÀêÇÛ¿®
¡¦11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë
¡Ø¥Ë¥·¥ã¥ó¥Á¡§ÁÀ·â¤ÎÌ¾¼ê¡Ù¡ÊNishaanchi¡¿¥¤¥ó¥É¡Ë¢¨¸áÁ°3»þÈ¾¤«¤éÆÈÀêÇÛ¿®
¡¦11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë
¡Ø¥Ï¡¼¥·¥å¡¦¥¯¥Á¥å¡¼¥ë ¡ÁÅÔ²ñ¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ¤Æ¡Á¡Ù¡ÊPerrengue Fashion¡¿¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¢¨Àµ¸á¤«¤éÆÈÀêÇÛ¿®
¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ÊÆüËÜ¡Ë
¡¦11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¡Ù
¡Ø¤è¤í¤ºÀê¤¤½è ±¢ÍÛ²°¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡Ù
¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ê³¤³°¡Ë
¡¦11·î7Æü¡Ê¶â¡Ë
¡Ø¥Þ¥¯¥¹¥È¥ó¡¦¥Û¡¼¥ë ¡Á»ä¤¿¤Á¤ò¤Ä¤Ê¤°À¤³¦¡Á¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¡ÊMaxton Hall - Die Welt Zwischen Uns¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë¢¨¸áÁ°8»þ¤«¤éÆÈÀêÇÛ¿®
¡¦11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë
¡Ø¥Þ¥ê¥¹ ¡Á°°Õ¤Î¥ï¥Ê¡Á¡Ù¥·¡¼¥º¥ó1¡ÊMalice¡¿¥¤¥®¥ê¥¹¡Ë¢¨¸á¸å5»þ¤«¤éÆÈÀêÇÛ¿®
¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ê´Ú¹ñ¡Ë
¡¦11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡Ø¼ëÌØ¡Ù
¡ØÅ·µ¤¤¬¤è¤±¤ì¤Ð²ñ¤¤¤Ë¤æ¤¤Þ¤¹¡Ù
¡ØËâ½÷¾¦Å¹REOPEN¡Ù
¡Ø¤è¤¦¤³¤½¡¢Ëâ½÷¾¦Å¹¤Ø¡Ù
¡¦11·î3Æü¡Ê·î¡Ë
¡ØÁþ¤é¤·¤¤Îø¡Ù¢¨ÆÈÀêÇÛ¿®
¡¦11·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡ØÂè4¼¡Îø°¦³×Ì¿ ¡Á½Ð²ñ¤¤¤Ï¥¨¥é¡¼¡§Îø¤Ï¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡Á¡Ù¢¨ÆÈÀêÇÛ¿®
¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ÊÃæ¹ñ¡Ë
¡¦11·î3Æü¡Ê·î¡Ë
¡Ø±Ê±ó¤Î¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡Á·¯¤ÏËÍ¤Î±¿Ì¿¤Î¿Í¡Á¡Ù¡ÊÁ´40ÏÃ¡Ë
¡¦11·î7Æü¡Ê¶â¡Ë
¡Ø±Ê±ó¤Î°åÈÞ¡Á°¦¤ÏÀéÇ¯¤Î»þ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡Á¡Ù¡ÊÁ´42ÏÃ¡Ë
¡Ø·î¾å½Å²Ð¡Á¹¾¸Ð¤ËÇ³¤¨¤ë°¦¡Á¡Ù¡ÊÁ´48ÏÃ¡Ë
¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÊÆüËÜ¡Ë
¡¦11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡Ø²øÅð¥¯¥¤¡¼¥ó¤ÎÍ¥²í¤ÊµÙ²Ë¡Ù
¡ØËÜ¹¥¤¤Î²¼Ñî¾å »Ê½ñ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¼êÃÊ¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ù
¡ØÏÑ´ß¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡Ù
¡¦11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡ØÆ£ËÜ¥¿¥Ä¥ 17-26¡Ù¢¨ÆÈÀêÇÛ¿®
¡¦11·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡Ø¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó»³ºê¥·¥²¥ë¡Ù
¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ê³¤³°¡Ë
¡¦11·î10Æü¡Ê·î¡Ë
¡Ø¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó°ì²È¡Ù¥·¡¼¥º¥ó1¡ÊBat-Fam¡¿¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¢¨¸á¸å5»þ¤«¤éÆÈÀêÇÛ¿®
¡¦11·î19Æü¡Ê¿å¡Ë
¡Ø¥Þ¥¤¥Æ¥£¡¦¥Ê¥¤¥ó¡Ù¥·¡¼¥º¥ó1¡ÊThe Mighty Nein¡¿¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¢¨¸á¸å5»þ¤«¤éÆÈÀêÇÛ¿®
¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡Ê³¤³°¡Ë
¡¦11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡Ø¥Ó¥è¥ó¥É¡¦¥æ¡¼¥È¥Ô¥¢ Ã¦ËÌ¡Ù
¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ÊÆüËÜ¡Ë
¡¦11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë
¡ØºÇ¶¯¿·¥³¥ó¥Ó·èÄêÀï THE¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥Ó2025¡Ù¢¨ÆÈÀêÇÛ¿®
¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ê´Ú¹ñ¡Ë
¡¦11·î17Æü¡Ê·î¡Ë
¡ØÆî¶Ë¤Î¥·¥§¥Õ¡Ù¢¨ÆÈÀêÇÛ¿®
¡¦11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë
¡ØPerfect Glow ¡½´Ú¹ñ¥á¥¤¥¯¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ø¡£¡Ù¢¨ÆÈÀêÇÛ¿®
²»³Ú
¡¦11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë
¡ØHIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024¡Ù¢¨ÆÈÀêÇÛ¿®
¥¹¥Ý¡¼¥Ä
¡¦11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡ØNBA on Prime¡ÙNBA ¥«¥Ã¥×¡¡¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹ vs ¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¥·¥¯¥µ¡¼¥º ¢¨¸áÁ°8»þ¤«¤é¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®
¡ØNBA on Prime¡ÙNBA ¥«¥Ã¥×¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«¡¼¥º vs ¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¡¦¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥º ¢¨¸áÁ°10»þÈ¾¤«¤é¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®
¡¦11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡ØNBA on Prime¡ÙNBA ¥«¥Ã¥×¡¡¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¡¦¥í¥±¥Ã¥Ä vs ¥µ¥ó¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥¹¥Ñ¡¼¥º ¢¨¸áÁ°9»þÈ¾¤«¤é¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®
¡ØNBA on Prime¡ÙNBA ¥«¥Ã¥×¡¡¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Æ¥¤¥È¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º vs ¥Ç¥ó¥Ð¡¼¡¦¥Ê¥²¥Ã¥Ä ¢¨Àµ¸á¤«¤é¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®
¡¦11·î10Æü¡Ê·î¡Ë
¡ØÆÈÀêÌ©Ãå 11.24 PRIME VIDEO BOXING 14 WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï Æá¿ÜÀîÅ·¿´ vs °æ¾åÂó¿¿¡Ù¢¨ÆÈÀêÇÛ¿®
¡¦11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡ØNBA on Prime¡ÙNBA ¥«¥Ã¥×¡¡¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥Ò¡¼¥È vs ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ë¥Ã¥¯¥¹ ¢¨¸áÁ°9»þ¤«¤é¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®
¡ØNBA on Prime¡ÙNBA ¥«¥Ã¥×¡¡¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Æ¥¤¥È¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º vs ¥µ¥ó¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥¹¥Ñ¡¼¥º ¢¨¸áÁ°11»þÈ¾¤«¤é¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®
¡Ø¥é¥°¥¶¥¹ »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025 ÆüËÜ vs ´Ú¹ñ¡Ù¢¨¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®
¡¦11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡ØNBA on Prime¡ÙNBA ¥«¥Ã¥×¡¡¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê¡¦¥Ú¥¤¥µ¡¼¥º vs ¥¯¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¥ã¥Ð¥ê¥¢¡¼¥º ¢¨¸áÁ°9»þ¤«¤é¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®
¡ØNBA on Prime¡ÙNBA ¥«¥Ã¥×¡¡¥Ç¥ó¥Ð¡¼¡¦¥Ê¥²¥Ã¥Ä vs ¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¡¦¥í¥±¥Ã¥Ä ¢¨¸áÁ°11»þÈ¾¤«¤é¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®
¡¦11·î24Æü¡Ê·î¡¦¿¶ÂØµÙÆü¡Ë
¡ØPrime Video Boxing 14¡Ù¢¨¸á¸å5»þ¤«¤éÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®
¡¦11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡ØNBA on Prime¡ÙNBA CUP BLACK FRIDAY¡¡¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥¹ vs ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ë¥Ã¥¯¥¹ ¢¨¸áÁ°9»þÈ¾¤«¤é¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®
¡ØNBA on Prime¡ÙNBA CUP BLACK FRIDAY¡¡¥À¥é¥¹¡¦¥Þ¡¼¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹ vs ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«¡¼¥º ¢¨Àµ¸á¤«¤é¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®
