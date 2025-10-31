今回ご紹介するのは、YouTubeチャンネル「にゃろめっこ」に投稿された元野良猫「まるとらくん」と飼い主さんとの微笑ましい光景です。動画は1万再生を突破し、「可愛すぎる！」「ケツドラムがすごいｗ」など、多くのコメントが寄せられ、話題になっています。

【動画：元野良猫の『触ってもいい体のパーツ』を調査→エスカレートした結果…『想定外な反応』】

なされるがままの元野良猫のまるとらくんがかわいい

今回の主人公は、トラ猫の「まるとらくん」です。まるとらくんは、同じ元野良猫の「ぽこまるくん」と仲良く2匹で暮らす猫さんです。ある日のこと、飼い主のママさんはまるとらくんのおさわりマップを作ろうと決意します。

ママさんになされるがままで、元野良猫とは思えないほど懐いています。そんなまるとらくんですが、次々とママさんのターゲットになることに。頭、アゴ、背中と順調にチェックされていくのですが、まるとらくんはどこか不服そう。「もっといいところがあるにゃ」と言わんばかりの顔をしています。

まるとらくんの大好きなところは

すると、すくっとまるとらくんが立ち上がり要求してきたのは、おしり！！男の子だと好きな子も多いといいますが、まるとらくんもおしりが好きなのだそう。

要求に応えてママさんがバシバシと叩くと、まるとらくんは恍惚な表情をして満足そう。そして、テンションが上がるとハスキーボイスで鳴きます。

叩きすぎたかと思いママさんがやめていると、まるとらくんはママさんの真横におしりをピタっと寄せました。そこで、ママさんもやられてばかりではなく、反撃をします。

続いてのチェックポイントは、「ひげぶくろ」。おもむろにママさんが触ってみると、まるとらくんが放心状態に。

最後のチェックポイントは手足！少し不服そうな顔をしているけど

最後にチェックするのは手足。最初のころはすこし嫌そうな動きをしていたけど、なんだかんだで最後は許してくれたのでした。

コメント欄には、「相変わらずケツドラムが好きなんだなぁｗ」「まるちゃんとママは相思相愛」「ひげぶくろの時の放心状態が無過ぎてかわいかったｗ」「まるとらの優しさがあふれる動画ですね」など、多くの反響が寄せられています。

YouTubeチャンネル『にゃろめっこ』には、他にもまるとらくんやぽこまるくんの元野良猫とは思えない、魅力的な姿をご覧いただけます。

まるとらくん、ぽこまるくん、ご家族の皆様、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「にゃろめっこ」さま

執筆：蒔田あき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。