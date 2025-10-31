ワールドシリーズ第6戦前日

米大リーグ・ドジャースは30日（日本時間31日）、ワールドシリーズ第6戦の前日練習を敵地ロジャーズ・センターで実施。デーブ・ロバーツ監督にアクシデントが発生し、米記者の笑いを誘った。

練習中、突然始まった監督とキム・ヘソンの競走。俊足で知られた現役時代の監督は大きなヘッドスタートを得たが、二塁を回る際に足を滑らせ転倒。キム・ヘソンは悠々と勝ち、監督は苦笑いで立ち上がった。周囲の選手やスタッフも大爆笑のシーンとなった。

米カリフォルニア州地元紙「ロサンゼルス・タイムズ」のジャック・ハリス記者は自身のXに「ドジャースの練習中、デーブ・ロバーツが冗談交じりにキム・ヘソンにベースランニングで競争を挑んだ。かなりの距離のハンデを得てスタートしたが、二塁を回ったところで躓いて転んだ」と投稿。足を痛そうにする指揮官の写真も添えた。

米カリフォルニア州地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」のレポーターのキルステン・ワトソンさんもXに「キムヘソン VS デーブ・ロバーツ（かなりのハンデあり）は監督にとって良い終わり方にはならなかったわ」と記し、泣き笑い絵文字付きで脚光を当てていた。

ワールドシリーズは第5戦を終え、ブルージェイズが3勝2敗で世界一へ王手をかけている。崖っぷちのドジャースは31日（同11月1日）の第6戦で山本由伸投手が先発のマウンドに立つ。



（THE ANSWER編集部）