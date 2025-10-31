外出中にふと『ペットカメラの様子』を見たら、猫が……切なすぎる光景に「号泣した」「ちゃんと待ってるんだね」と９万いいねの反響
今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された飼い主さんの帰りを待っていた猫ちゃんの様子。飼い主さんが外出中にペットカメラを確認すると、猫ちゃんの切なさそうな後ろ姿が映っていたそうです。投稿はXにて、395.6万回以上表示。いいね数は9.5万いいねを超えました。
【写真：外出中にふと『ペットカメラの様子』を見たら、猫が……】
こんなん見たらもうどこも行けない…
今回、Xに投稿したのは「ラグドールのちくわ」さん。登場したのは、猫のちくわちゃんです。
外出中、ふと気になってペットカメラを覗いてみた飼い主さん。すると、そこにはキャットタワーに登り、カーテンの隙間から外を見つめるちくわちゃんの姿が…。まるで「飼い主さん、まだ帰ってこないのかな…」と思っていそうな後ろ姿だったみたいです。
いつもこうして外の景色を見ながら、飼い主さんの帰りを待っていたのかもしれません。切ない愛猫の後ろ姿を目にした飼い主さんは居ても立ってもいられず、猛スピードで帰宅したそうです。きっと帰ってきた飼い主さんを目にしたちくわちゃんは、とても嬉しそうだったに違いありません。
切なそうなちくわちゃんの後ろ姿にキュンとしたX民たち
飼い主さんの帰りを心待ちにしていた、ちくわちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「ニャンコって自由かと思ってたけど、ちゃんと待ってるんですね」「早く帰ってー」「こんなふうに待っててくれてるなんて、飼い主さん愛されてますね」「号泣」などの声が多く寄せられていました。
Xアカウント「ラグドールのちくわ」では、猫のちくわちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。ちくわちゃんがのびのびと暮らしている様子は見ているだけで心が温まります。
写真・動画提供：Xアカウント「ラグドールのちくわ」さま
執筆：大竹 晋平
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。