¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤Ï£³£±Æü¡¢ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ç£²¾¡£³ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬£³£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡¦£³£±Æü¡Ë¤ËÅ¨ÃÏ¥È¥í¥ó¥È¤Î¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¹Ô¤Ã¤¿Á´ÂÎÎý½¬¤òÀ¸Ãæ·Ñ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ·Ñ¤Ç¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬³°Ìî¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡£¤µ¤é¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¦»Ñ¤òÀ¸ÊüÁ÷¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¸µ¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç£Í£Ì£Â¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á¤¬½Ð±é¡£ÂçÃ«¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÇ®¿´¤ËÏÃ¤·¹ç¤¦ÆâÍÆ¤ò½Ð±é¼Ô¤«¤éÊ¹¤«¤ì¡ÖÂÎ¤Î¾õÂÖ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÍ½ÁÛ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥³¡¼¥Á¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÏÃ¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È¶Ã¤¡Ö¤Ê¤ó¤«¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï£³£±Æü¡ÊÆ±£±£±·î£±Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¤Ç¤ÎÂè£¶Àï¤Ï¡¢£²ÅÐÈÄÏ¢Â³¤Ç´°Åê¾¡Íø¤ÈÀä¹¥Ä´¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£