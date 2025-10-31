【PrimeVideo】2025年11月の新着作品：『藤本タツキ 17-26』『THE ゴールデンコンビ 』『NBA on Prime』などを配信
Amazonプライム会員になると追加料金なしで利用できる定額制の動画配信サービス（SVOD）「Prime Video」で、11月より配信開始となる新着作品を紹介する。※視聴には会員登録が必要。配信開始日は変更になる可能性あり。
【画像】主な配信作品のキービジュアル（単体）
■映画（日本）
11月1日（土）
『先生の白い嘘』
『ペナルティループ』
『マリッジカウンセラー』
『ミステリと言う勿れ』
11月8日（土）
『がじまる食堂の恋』
『ただ、君を愛してる』
11月14日（金）
『フロントライン』 ＊見放題独占配信
11月29日（土）
『キリエのうた』
■映画（海外）
11月2日（日）
『超・大地震』
11月5日（水）
『タイラー・ペリーのジョイを探して』（Tyler Perry’S Finding Joy／アメリカ）＊午後5時から独占配信
11月14日（金）
『ニシャンチ：狙撃の名手』（Nishaanchi／インド） ＊午前3時半から独占配信
11月28日（金）
『ハーシュ･クチュール 〜都会を脱ぎ捨てて〜』（Perrengue Fashion／ブラジル） ＊正午から独占配信
■テレビドラマ（日本）
11月1日（土）
『ブラック・プレジデント』
『よろず占い処 陰陽屋へようこそ』
■テレビドラマ（海外）
11月7日（金）
『マクストン・ホール 〜私たちをつなぐ世界〜』シーズン2（Maxton Hall - Die Welt Zwischen Uns／ドイツ） ＊午前8時から独占配信
11月14日（金）
『マリス 〜悪意のワナ〜』シーズン1（Malice／イギリス） ＊午後5時から独占配信
■テレビドラマ（韓国）
11月1日（土）
『朱蒙』
『天気がよければ会いにゆきます』
『魔女商店REOPEN』
『ようこそ、魔女商店へ』
11月3日（月）
『憎らしい恋』 ＊独占配信
11月13日（木）
『第4次恋愛革命 〜出会いはエラー：恋はアップデート〜』 ＊独占配信
■テレビドラマ（中国）
11月3日（月）
『永遠のシンデレラ〜君は僕の運命の人〜』（全40話）
11月7日（金）
『永遠の医妃~愛は千年の時を超えて~』（全42話）
『月上重火〜江湖に燃える愛〜』（全48話）
■テレビアニメ（日本）
11月1日（土）
『怪盗クイーンの優雅な休暇』
『本好きの下剋上 司書になるためには手段を選んでいられません』
『湾岸ミッドナイト』
11月8 日（土）
『藤本タツキ 17-26』 ＊独占配信
11月11日（火）
『サラリーマン山崎シゲル』
■テレビアニメ（海外）
11月10日（月）
『バットマン一家』シーズン1（Bat-Fam／アメリカ） ＊午後5時から独占配信
11月19日（水）
『マイティ・ナイン』シーズン1（The Mighty Nein／アメリカ） ＊午後5時から独占配信
■ドキュメンタリー（海外）
11月1日（土）
『ビヨンド・ユートピア 脱北』
■バラエティー（日本）
11月21日（金）
『最強新コンビ決定戦 THE ゴールデンコンビ2025』 ＊独占配信
■バラエティー（韓国）
11月17日（月）
『南極のシェフ』 ＊独占配信
11月23日（日）
『Perfect Glow ―韓国メイク、ニューヨークへ。』 ＊独占配信
■音楽
11月28日（金）
『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』 ＊独占配信
■スポーツ
11月1日（土）
『NBA on Prime』NBA カップ ボストン・セルティックス vs フィラデルフィア・セブンティシクサーズ ＊午前8時からライブ配信
『NBA on Prime』NBA カップ ロサンゼルス・レイカーズ vs メンフィス・グリズリーズ ＊午前10時半からライブ配信
11月8日（土）
『NBA on Prime』NBA カップ ヒューストン・ロケッツ vs サンアントニオ・スパーズ ＊午前9時半からライブ配信
『NBA on Prime』NBA カップ ゴールデンステイト・ウォリアーズ vs デンバー・ナゲッツ ＊正午からライブ配信
11月10日（月）
『独占密着 11.24 PRIME VIDEO BOXING 14 WBC 世界バンタム級王座決定戦 那須川天心 vs 井上拓真』 ＊独占配信
11月15日（土）
『NBA on Prime』NBA カップ マイアミ・ヒート vs ニューヨーク・ニックス ＊午前9時からライブ配信
『NBA on Prime』NBA カップ ゴールデンステイト・ウォリアーズ vs サンアントニオ・スパーズ ＊午前11 時半からライ
ブ配信
『ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本 vs 韓国』 ＊ライブ配信
11月22日（土）
『NBA on Prime』NBA カップ インディアナ・ペイサーズ vs クリーブランド・キャバリアーズ ＊午前9時からライブ配信
『NBA on Prime』NBA カップ デンバー・ナゲッツ vs ヒューストン・ロケッツ ＊午前11時半からライブ配信
11月24日（月・振替休日）
『Prime Video Boxing 14』 ＊午後5時から独占ライブ配信
11月29日（土）
『NBA on Prime』NBA CUP BLACK FRIDAY ミルウォーキー・バックス vs ニューヨーク・ニックス ＊午前9時半から
■ライブ配信
『NBA on Prime』NBA CUP BLACK FRIDAY ダラス・マーベリックス vs ロサンゼルス・レイカーズ ＊正午からライブ配信
（C）2025 Amazon Content Services LLC or its Affiliates.
（C） CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved
