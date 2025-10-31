日本国内での食品ロスの総量は年間464万トンに上るとされ、1人1日あたりでは小さなおにぎり1個分に相当します。食品廃棄を減らそうと今、企業があの手この手でお得な取り組みを始めています。ローソンやファミリーマート、ライフの取り組みを紹介します。

■食品ロスによる経済損失は？

山粼誠アナウンサー

「10月30日は食品ロス削減の日です。今、日本で本来食べられるのに捨てられてしまっている、つまり食品ロスの総量は、農林水産省・環境省・消費者庁によると最新のデータ（2023年度推計）で年間約464万トンとされています」

「1日1人あたりでは約102グラムとなります。小さいおにぎり1個分の量です。これが国民全員分と積み重なってくると、経済損失は年間約4兆円にも上るということで、法律で10月30日は『食品ロス削減の日』と定められています」

「ただ、『もったいないからやらなきゃ』と言われるよりも、『減らしながら自分たちにとっても得だ』と言われた方が…」

鈴江奈々アナウンサー

「俄然やる気になりますよね。環境負荷もあるし、罪悪感もあるので、お得に解決できたらすごくいいですよね」

■店長「AIが勝手に値段を推奨」

山粼アナウンサー

「お得にというのが1つポイントになってきます。企業が今、あの手この手でお得な取り組みを始めています。まずは、コンビニのローソン。AIにおまかせで“最適値引き”を指示してくれるということです」

「利用することは多いですが、普段なかなか見られないコンビニの裏側を見せていただきました」

「東京・品川区のローソンゲートシティ大崎アトリウム店の店長が見せてくれたのは、ローソンが去年から導入している、AIによる次世代型発注支援システムのAI.CO（アイコ）です」

「天気や購買データをもとに発注を助けてくれるシステムですが、値引きもAIがサポートしてくれるといいます」

店長

「（パソコン画面の表示で）商品名と値段が書かれていて、それに対してAI.CO（AI）がどの値段を引くかが書かれていて、出たとおりに商品に貼っています。勝手に値段を推奨してくれて、こっちはただ印刷をするだけになっています」

■全店舗一律で…ローソンの新システム

森圭介アナウンサー

「確かにAIだと膨大なデータや知識を読み込めますし、ローソンみたいに店舗がたくさんあってもどの店舗でもぶれずに判断できるというのは、AIに利がありますよね」

山粼アナウンサー

「全店舗一律でできるというのは、いいことかもしれません。今まではいわゆる長年の経験や勘で値引きを行っていたため、値引きをしてもなかなか売りきれないということがあったそうです」

「そこで最新型のAIを活用し、最適な値引きのタイミングや値引き額を自動的に計算してくれるシステムを、すべての店舗に導入済みだといいます。店舗によってはこれで5%以上食品の廃棄が減り、お店側にとってもお得があったということです」

「AIによって値引きされる量、値引き額が増えることもあるので、消費者にとってもお得ということになります」

桐谷美玲キャスター

「欲しい商品が値引きされていたらやっぱりうれしいですし、私たちにとっても企業にとってもうれしい取り組みということですもんね」

山粼アナウンサー

「ふらっとコンビニに寄って『欲しかったものがちゃんと割引になってる』となると、つい手を伸ばして買いたくなる、というのもあります」

森アナウンサー

「1日ハッピーになります」

■ファミリーマートは「涙目シール」

山粼アナウンサー

「ファミリーマートでは、『涙目シール』で食品ロスを削減する取り組みを去年10月から始めました。シールにある『たすけてください』の文字とともに、消費者の感情に訴えかける涙目のイラストが描いてあります」

「このシールを導入しただけで、同じ商品でも数字だけの値引きシールより、購入率がアップしたといいます。ファミリーマートはこのイラストをフリー素材化しています」

「これによって、町の商店街など、どのお店も無償でダウンロードして使っていいというふうにしています。『食品ロス削減の取り組みを社会全体に広げていきたい』としています」

忽滑谷こころアナウンサー

「数字だけのシールよりも、これが貼ってあったら目にとまります。サケの切り身の涙目は助けたくなる、心に訴えかけるものがありますよね。どんどん広がっていくといいですよね」

山粼アナウンサー

「おにぎりやパンそのものもそうですし、その具材に対してもしっかり思いを馳せていただくというのも大事になってくると思います」

■消費期限「2時間」延長を実現

山粼アナウンサー

「他の取り組みもあります。ファミリーマート製造基盤整備部の磯和範秀マネージャーは『消費期限が延びるプラス、おいしさが持続する』と言います」

「今年、コメの炊き方などを工夫することで、消費期限を2時間延長することを実現しました。これまでの炊き方だと、時間が経つほどごはんが硬くなってしまうため、食味が失われやすいという課題がありました」

「そこで炊き方を変え、コメが踊るように対流が良くなる製法にしたところ、コメが粒立ち、安全かつおいしさも長持ちするごはんができたそうです」

「このようなさまざまな工夫を合わせて、おにぎりやお弁当の約70品目の消費期限を2時間延長することができたといいます」

■スーパー「ライフ」の取り組み

山粼アナウンサー

「続いては、スーパーマーケットのお得な食べきりについて。スーパーのライフでは、売り場には出せないけど捨てない、という取り組みを行っています。その名も『ステナス』です」

「ライフが設定している販売期間を過ぎた、でもまだ食べられる野菜・果物・魚の切り身・ソーセージなどを、当日限りの消費、その日の間に食べてもらうことを前提に、約8割引きで販売するという実証実験を、東京都内の3店舗で実施しています」

鈴江アナウンサー

「消費期限が過ぎているものではないんですか？」

山粼アナウンサー

「消費期限ではなく、あくまでもライフ独自の販売期間を過ぎたものです。ただ、まだ十分に食べられるというものを扱っています」

「店員が当日の朝、こうした商品を専用の冷蔵庫で保管。お客さんは午後1時以降、ステナスの専用サイトから商品を選択して事前に支払い、店舗まで行って2次元コードを読み取ることで、その冷蔵庫を開けて商品を受け取るというシステムになっています」

「捨てていたはずのものがこうした技術などで食べきれる。お店にとっても私たちにとってもお得になるという取り組み、今後も注目していきたいと思います」

