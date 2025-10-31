

仕事の質とスピードを維持する意思決定スタイル「衆議独裁」とは？（写真：EKAKI／PIXTA）

外資系企業の多くが、チームの多様な意見を取り入れながらもスピード感のある意思決定を行っていると言われる。なぜ、そのような意思決定ができるのか。

外資系企業で最高執行責任者（COO）を務め、このたび『新 管理職1年目の教科書〔リーダーシップ編〕』を上梓した櫻田毅氏が、優れたリーダーに共通する意思決定の方法について解説する。





仕事は「決めて、実行する」ことの繰り返しです。これを高い質で迅速に行うことが、優れた成果につながります。そのために組織のリーダーは、責任者としての意思決定を迅速かつ的確に行わなければなりません。

日本企業には合意形成を重んじる文化があります。決まったことを正確に繰り返せば成果が出た時代に、同質性のメンバーで納得感を共有することが、円滑な業務推進につながったからです。

一方で、いまのような正解のない時代では、最適解を導き出すために、多様な発想を活用するマネジメントが必要です。しかしながら、多様性を尊重すればするほど、全員が納得する結論を出すことは困難になります。無理な合意形成は得てして妥協の産物になりがちで、必ずしも最善のものとは限りません。

会議の目的は優れた結論を出すこと

多様性を生かしながらも、仕事の質とスピードを維持する意思決定スタイルが「衆議独裁」です。

「衆議」とは、メンバーや関係者が意見を出し合い議論することです。様々な視点から問題を掘り下げたり、メンバー間や部門間の利害関係を明らかにしたりします。衆議では、同じゴールを目指している限り、忖度のない自由で多様な意見を歓迎します。

「独裁」とは、議論の過程を踏まえて、その案件に責任と権限を持っている人が結論を出すことです。どれだけ議論が錯綜していたとしても、仕事には決めて実行に移すべきタイミングがあります。それを逃がさずに、結果責任を引き受ける覚悟で決めるのです。これが、関係者による議論を経て責任者が決める「衆議独裁」です。

外資系企業の意思決定スタイル

私が長年勤めてきた米国企業の世界では、意思決定は原則として衆議独裁です。会議は合意形成のためではなく、責任者が自分の意思決定の質を高めるために関係者の意見を聞く場です。対立した2つの意見があったとしても、責任者がいまがタイミングだと判断したら、そこで議論を打ち切って自分の結論を伝えます。

責任と権限のある人の結論ですから、メンバーは自分の考えと違っていたとしてもそれを受け入れ、結論のもとで最大の成果を出そうと頭を切り替えます。だからこそ、衆議の段階で遠慮せずに自分の意見を述べるのです。

米国企業はトップダウンのスタイルだとよく言われますが、それは衆議を経て、責任者が出した結論に対してのものです。それは絶対で、誰も変えることはできません。ただ、決して周りの意見に耳を貸さずに独裁しているわけではありません。

多くの人は、それでは視点が固定化され、視野が狭くなり、大事な問題を見落としてしまうことを知っています。衆議独裁が質の高い意思決定を助け、それがチームと自分の成果を高めるのであれば、合理的な彼らがそのスタイルをとらない理由はありません。

この点は、新任管理職や若手管理職が陥りやすい罠でもあります。早く自分の存在感を示そうとして、よく理解できていないことも独断で決めてしまう。あるいは、すべてのメンバーに納得してもらおうと、過剰に時間をかけてしまう。意思決定の質とスピードという点から、どちらも良い結果を生むことはありません。

衆議独裁を機能させるためには、次のルールをチームで共有しておくことが大切です。

1. 会議では、忖度のない自由な意見と議論を歓迎する。

2. 議論を踏まえて最終的に決めるのは、結果責任を引き受ける管理職である。

3. メンバーは管理職の結論を受け入れ、結論のもとで成果の最大化を目指す。

4. あとから異論を述べるのはルール違反であり、一切耳を貸さない。

チームの仲間意識や一体感を高めるためには、管理職は日常の会話の主語を「私」ではなく「私たち」とすることが効果的です。上司と部下は、お互いが向き合っている「私」と「あなた」の関係ではなく、横に並んで一緒に同じゴールを見る「私たち」の関係にあるからです。

両者の視線の先にあるのは、仕事や業務目標、顧客やビジョンです。そこへ向かってベクトルをそろえなければ良い仕事はできません。

しかし、こと意思決定の場面においては、会話の主語を「私」にする必要があります。責任と権限の所在を明確にするためです。「私たち」で議論して「私」が決めるのです。それを成立させるためにも、会議の場に必ず意思決定者がいることが大事なポイントです。

あらゆるタイプのリーダーシップで有効な衆議独裁

衆議独裁の意思決定スタイルは、あらゆるタイプのリーダーシップで有効です。

自らメンバーを引っ張っていく牽引型リーダーシップでも、誰の意見も聞かない独断では、メンバーの多様な視点を生かすことができません。独りよがりになって意思決定の質は低下します。

メンバーを後ろから押していく支援型リーダーシップでも、チームが向かう方向は責任者としてのリーダーが決めるべきことです。もちろん、質の高い意思決定が必要です。そこまでメンバーに委ねるのは責任放棄です。

変革型のリーダーシップも、周りの意見をまったく聞いていないわけではありません。むしろ、あらゆる意見を聞いた上で、変革に向けて大胆に自分の結論を出しているのです。変革には異論がつきものです。だからこそ、普段から衆議独裁の4つのルールを徹底しておくことが大切です。

このように、どのリーダーシップでも、周りの意見を聞いた上でリーダーが毅然と意思決定をする衆議独裁のスタイルが結論の質を高めます。

「責任はとるから力を貸してほしい」というリーダーの姿勢

絶対にやってはいけないのは多数決です。企業組織は民主主義の幼稚園ではありません。多数派の意見が最善のものだという保証もありません。もし、多数決で構わないという程度の案件であれば、最初から誰かに決定権限を委譲してしまえばよいのです。管理職の役割は、「自分で決める」か「決める人を決める」かのどちらかです。

「偉大な企業とは何か？ それをゼロからどう築くのか？」というテーマを深く掘り下げたジム・コリンズの名著『ビジョナリー・カンパニーZERO ゼロから事業を生み出し、偉大で永続的な企業になる』（ビル・ラジアーとの共著、日経BP）では、衆議独裁を参加型意思決定と名づけて次のように述べられています。

「参加型意思決定のメリットは、多様な視点や活発な議論の恩恵を享受しつつ、スピーディな意思決定ができる点だ。集中的に問題を議論したら、リーダーは迅速に、そしてきっぱりと『これが私たちの進むべき道だ』と言い切ることができる。（中略）きわめて有能なリーダーは一般的に、参加型意思決定をよく使う傾向がある」

複雑で正解のない問題に対する意思決定の質とスピードは、チームの成果を左右します。「責任は私がとります。だから私の意思決定に力を貸してください」――メンバーに対するこのような管理職の姿勢が、チームの力を結集させ、成果の最大化につながります。

（櫻田 毅 ： アークス＆コーチング代表）