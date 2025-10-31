「カップルに見えます」鈴木奈々、来年還暦の父“顔出し”ショット「若い」「お父さんイケメン」
モデルでタレントの鈴木奈々（37）が30日、自身のインスタグラムを更新。「お父さんとオシャレな家具屋さんに行ってきたよー！」と父の“顔出し”ショットを公開した。
【写真】「若い」「お父さんイケメン」鈴木奈々、来年還暦を迎える父の“顔出し”ショット
「オシャレな椅子気に入ってました」と、足を組んでイスにもたれかかる父の姿をアップ。鈴木は「うちのお父さんは59歳です 来年還暦だー」と父の年齢を明かした。
この投稿には「誰？と思ったらオトンかー！」「お父さんイケメン」「パパさん若い」「カップルに見えます」「デニム姿も相変わらず似合ってパパカッチイィ」などのコメントが寄せられている。
【写真】「若い」「お父さんイケメン」鈴木奈々、来年還暦を迎える父の“顔出し”ショット
「オシャレな椅子気に入ってました」と、足を組んでイスにもたれかかる父の姿をアップ。鈴木は「うちのお父さんは59歳です 来年還暦だー」と父の年齢を明かした。
この投稿には「誰？と思ったらオトンかー！」「お父さんイケメン」「パパさん若い」「カップルに見えます」「デニム姿も相変わらず似合ってパパカッチイィ」などのコメントが寄せられている。