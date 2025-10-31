３１日に放送されたＮＨＫ「あさイチ」では、ゲストが俳優の堺雅人であったことから、冒頭から堺主演のＴＢＳドラマ「ＶＩＶＡＮＴ」のロケの様子などを取り上げ、堺も「なんて懐の深い番組」と驚いた。

この日のプレミアムトークゲストは番組１０年ぶりの堺。アゼルバイジャンでの２カ月に及ぶロケを終えて帰国したといい、鈴木奈穂子アナが「他局なんですけど、人気ドラマの続編の…」と切り出すと、堺は「なんて懐の深い番組」「本当にいいのかな」とＮＨＫにも関わらずＴＢＳドラマを取り上げることに恐縮しきり。鈴木アナは「『ビ』から始まるあのドラマ」と、一応、この時はタイトルは伏せられた。

だが、その後そのドラマの映像が流され、クレジットに「ＶＩＶＡＮＴ」の文字が。堺は「思いっきり出てますね」と苦笑いだ。

さらにまだアゼルバイジャンに残っている「ＶＩＶＡＮＴ」で共演の阿部寛がホテルで自撮りインタビューを撮影し、堺についてコメント。堺も「自撮り？」とびっくりだ。阿部はインタビューの中で思いきり「ＶＩＶＡＮＴ」と言っており、堺は「あんな『ＶＩＶＡＮＴ、ＶＩＶＡＮＴ』と言っていてすみません。でもこうなったらぼくも『ＶＩＶＡＮＴ ＶＩＶＡＮＴ』と言います」といって華丸大吉を笑わせていた。