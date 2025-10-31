±óÆ£·û°ì¡¡¤ª¤·¤ã¤ì¤¹¤®¤ë¥Æ¥£¥é¥ß¥¹³Ú¤·¤à°Õ³°¤ÊÁê¼ê¤Ï¡©¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥ÈÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³!?
ÇÐÍ¥±óÆ£·û°ì¡Ê64¡Ë¤¬30Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÈV¥·¥Í¥Þ¤ÎÄë²¦¡É¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò³Ú¤·¤à¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡¡¤À¤ì¡©¡¡¤À¤ì¤È!?¡×¤È¥Ô¥ó¥È¤¬¥Ü¥±¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÊ¬¤«¤ë°¥ÀîæÆ¡Ê64¡Ë¤È¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤¹¤®¤ë¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¤ò³Ú¤·¤à¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£2¡¢3ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥È¤¬¹ç¤Ã¤¿°¥ÀîæÆ¤È¡¢¤½¤Î¸å¤í¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤à¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡È¤³¤ï¤â¤Æ¡É¶¦±é¤Ë¤è¤ë°Õ³°¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¼Ì¿¿¤Ë¡¢¡Ö¥¨¥ó¥±¥ó¤µ¤ó¤È°¥Àî¤µ¤ó¤¬¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¡Ä¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤¹¤²¤¨!!¡¡¤³¤ì¤Ï¹ë²Ú¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¢¤é¡ÁÉÝ¤ª·»¤Á¤ã¤óÆó¿Í¡£´Å¤¤¤â¤Î¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£