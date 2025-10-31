「ビジョン クロスコンパクト」人とクルマの絆がさらに深まることを目指したモデル

マツダ・ビジョン クロスコンパクト｜Mazda Vision X-Compact

「マツダ・ビジョン クロスコンパクト」は、人の感覚をデジタル化した「人体・感性モデル」と共感型AIの融合で、人とクルマの絆がさらに深まることを目指したモデル。

クルマと気取らない会話ができ、行き先を提案してくれる親友のような存在として、自分の世界を広げてくれる。まるで心が通った人とクルマの関係を実現する、マツダが目指すスマートモビリティの未来像だ。

ボディサイズは全長3825×全幅1795×全高1470mmで、ホイールベースは2515mm。ちなみにこのサイズは、マツダの現行ラインナップモデル「マツダ2」より、全長が255mm、ホイールベースが55mm短い一方、全幅は100mmワイドだ。

INFORMATION

ジャパンモビリティショー2025

・会期：プレスデー10月29日（水）～30日（木）／一般公開日10月31日（金）～11月9日（日）

・会場：東京ビッグサイト（東京都江東区有明3-11-1）

・主催：一般社団法人 日本自動車工業会

・公式サイト：https://www.japan-mobility-show.com/