【カードキャプターさくら】POPUP SHOP開催♡宝石のようなネックレス3種

ベネリック株式会社が展開する「カードキャプターさくら TaKaRaBaKo POPUP SHOP」が、2025年11月8日(土)～11月30日(日)の期間、東京スカイツリータウン・ソラマチに登場。全国を巡回した人気イベントが、ついに東京へ帰ってきます♡封印の鍵、星の鍵、夢の鍵をモチーフにした繊細なネックレスや、パール塗装の氷の彫刻風フィギュアなど、“さくらの世界”がつまった限定グッズが勢ぞろい。

東京ソラマチで開催♡「TaKaRaBaKo POPUP SHOP」



ⓒCLAMP・ST/講談社・NEP・NHK

東京・大阪・博多を巡った「カードキャプターさくら TaKaRaBaKo POPUP SHOP」が、11月8日(土)～30日(日)の期間限定で東京ソラマチにて開催決定！

透明感のある氷の彫刻風フィギュアコレクションや、リボンの取っ手からケロちゃんが顔を出すマグカップなど、ファン心をくすぐる可愛さ満点のアイテムが登場。

さらに、普段使いしやすいファッション雑貨やブラインドチャームなど、思わず“全部集めたくなる”ラインナップがそろいます。

胸きゅんな限定ネックレス「封印の鍵」「星の鍵」「夢の鍵」



封印の鍵

ⓒCLAMP・ST/講談社・NEP・NHK

星の鍵

ⓒCLAMP・ST/講談社・NEP・NHK

夢の鍵

ⓒCLAMP・ST/講談社・NEP・NHK

今回注目したいのは、3つのキーアイテムをモチーフにしたネックレス（税込各2,420円）。

「封印の鍵」「星の鍵」「夢の鍵」の3種類は、それぞれW18～21mmサイズの精巧なチャームに、ガラスストーンのきらめきをあしらった上品な仕上がり。

エンドパーツにはケロちゃんのモチーフが輝き、作品世界をさりげなく感じさせてくれます。まるで物語の“鍵”を手にしたような、胸がときめくアクセサリーです。

ケロちゃんに会える♡「撮影会」イベントも開催

11月15日(土)には、可愛いケロちゃんと記念撮影ができる「ケロちゃん 撮影会」を実施。当日、POPUP SHOPで税込4,000円以上購入した方に、先着で撮影整理券をプレゼント（各回30組限定）。

指定時間に会場へ行くと、スタッフがあなたのカメラで1ショットを撮影してくれます♪お気に入りのアイテムと一緒に、特別な1枚を残してみては？

ⓒCLAMP・ST/講談社・NEP・NHK

心の宝箱を開く、さくらの魔法を感じて



この冬、東京ソラマチで開催される「カードキャプターさくら TaKaRaBaKo POPUP SHOP」は、まるで心の宝箱を開くようなときめきがあふれる空間。

ネックレスを身につければ、子どもの頃の夢やきらめきをもう一度感じられるはず。「絶対だいじょうぶだよ」というさくらの言葉とともに、あなたの日常にも小さな魔法を届けてくれます。