秋に行きたいと思う「兵庫県の絶景スポット」ランキング！ 2位「鳴門海峡の渦潮」、1位は？ 【2025年調査】
紅葉が色づき始め、澄んだ空気が心地よい季節。週末の小旅行やドライブにぴったりなこの時期、自然の美しさを存分に感じられる絶景スポットを訪れたくなりますよね。思わず写真に収めたくなるような絶景の数々。そんな秋の魅力を満喫できる場所を求めて、多くの人が注目しているのはどこなのでしょうか？
All About ニュース編集部では、2025年10月21日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、絶景スポットに関するアンケートを実施しました。
その中から、秋に行きたいと思う「兵庫県の絶景スポット」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「鳴門海峡は海だけでなく、橋からみる空も雄大で綺麗な場所。秋の高く薄青の空と渦の景色を楽しみたい」（40代女性／神奈川県）、「鳴門海峡は季節問わず綺麗な景色が見れる場所だが、秋は紅葉も見れそうなイメージだから」（30代女性／宮城県）、「開放感があり最高」（30代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
回答者からは「お洒落なカフェやレストランも多く、お洒落気分で紅葉を楽しみたいから」（30代女性／埼玉県）、「六甲山は、豊かな自然と多彩な楽しみ方ができる山で、特に秋は、紅葉に彩られた美しい景観や澄んだ空気が楽しめるからです」（60代男性／愛知県）、「秋に色づいた素晴らしい景色の六甲山を散策することができるからです」（20代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年10月21日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、絶景スポットに関するアンケートを実施しました。
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：鳴門海峡の渦潮（南あわじ市）／42票淡路島と四国の間に位置する鳴門海峡で発生する、世界最大級の渦潮です。大潮の時には直径約20メートルにもなる大きな渦が出現します。秋は春と同様に渦潮が大きくなりやすいシーズンで、迫力満点の自然現象を間近で見ることが可能。観潮船や大鳴門橋の遊歩道「渦の道」から楽しめます。
回答者からは「鳴門海峡は海だけでなく、橋からみる空も雄大で綺麗な場所。秋の高く薄青の空と渦の景色を楽しみたい」（40代女性／神奈川県）、「鳴門海峡は季節問わず綺麗な景色が見れる場所だが、秋は紅葉も見れそうなイメージだから」（30代女性／宮城県）、「開放感があり最高」（30代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
1位：六甲山（神戸市灘区）／91票神戸市の北側に位置する山塊で、山頂からは神戸市街や大阪湾を一望できる絶景スポットです。様々な展望台やレジャー施設、自然豊かな公園があり、秋には全山が色づく美しい紅葉の名所として知られています。特に六甲山牧場や六甲ガーデンテラスからの眺めは素晴らしく、澄んだ秋空の下、壮大な景色を楽しめます。
回答者からは「お洒落なカフェやレストランも多く、お洒落気分で紅葉を楽しみたいから」（30代女性／埼玉県）、「六甲山は、豊かな自然と多彩な楽しみ方ができる山で、特に秋は、紅葉に彩られた美しい景観や澄んだ空気が楽しめるからです」（60代男性／愛知県）、「秋に色づいた素晴らしい景色の六甲山を散策することができるからです」（20代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)