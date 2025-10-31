「本人の発信ではありません」福岡MFのSNSアカウントが“乗っ取り”被害。クラブが注意呼びかけ「閲覧・フォロー・返信・リンクのクリック等は行わないよう」
アビスパ福岡は10月30日、所属選手のSNSアカウントの乗っ取り被害を報告した。
被害を受けているのは、MF秋野央樹のXアカウント（アカウント名：@aki1008hiro）で、第三者が不正にアクセス。クラブによると「現在はアカウント名が『@lowballer_eth』に変更されており、選手本人によるログインや投稿はできない状況」だという。
福岡は「秋野選手のアカウントからダイレクトメッセージが届く、または不審な投稿・リンクが表示される場合は、いずれも選手本人による発信ではありません」と強調したうえで、「閲覧・フォロー・返信・リンクのクリック等は行わないよう、十分にご注意ください」と呼び掛けた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
