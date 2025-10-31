JRAの福永祐一調教師（48）が31日までに更新された「カンテレ競馬」の公式YouTubeチャンネルにゲスト出演。走る馬の“特徴”について語る場面があった。

今回は「菅井友香のウマ友になってくれませんか？」という企画でカンテレの競馬番組「競馬BEAT」のMCを務める元櫻坂46で女優・タレントの菅井友香が聞き手のインタビュー対談が実現した。

その中で「ゆっかーが気になる！福永厩舎の注目馬」というテーマでトークを展開。福永師はロングトールサリー（牝2＝父キタサンブラック）の名前を挙げた。

「ちょっと良くなるには時間がかかりそうだけど走りそう！。今でも動けば動きそうだけど、まだ角馬場でゆっくりな動きをすると上手く体を使えない」と現状について説明した。

そして走る馬の“特徴”について語り始めた。

「角馬場でゆっくりな動きをすると上手く体を使えないけど、走らせるとシュッと動けるのは走る馬の“特徴”でもある。あまり整ってない状態で、走れるからといって走らせると体のどこかにゆがみが出たりすると思う」と説明した。