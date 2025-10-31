Ê¡±ÊÍ´°ì»Õ¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡¡¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î2ºÐÇÏ¤òÌÀ¤«¤¹¡ªµ³¼ê»þÂå¤È¤Î´¶³Ð¤Î°ã¤¤¤â¸ÀµÚ
¡¡JRA¤ÎÊ¡±ÊÍ´°ìÄ´¶µ»Õ¡Ê48¡Ë¤¬31Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡Ö¥«¥ó¥Æ¥ì¶¥ÇÏ¡×¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î2ºÐÇÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö¿û°æÍ§¹á¤Î¥¦¥ÞÍ§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦´ë²è¤Ç¥«¥ó¥Æ¥ì¤Î¶¥ÇÏÈÖÁÈ¡Ö¶¥ÇÏBEAT¡×¤ÎMC¤òÌ³¤á¤ë¸µÝ¯ºä46¤Ç½÷Í¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿û°æÍ§¹á¤¬Ê¹¤¼ê¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ÂÐÃÌ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤æ¤Ã¤«¡¼¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ªÊ¡±Ê±¹¼Ë¤ÎÃíÌÜÇÏ¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¿û°æ¤Ï¡¢º£Ç¯½é¤á¤ÆPOG¡Ê¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥ª¡¼¥Ê¡¼¥²¡¼¥à¡á²¾ÁÛÇÏ¼ç¥²¡¼¥à¡Ë¤Ë»²²ÃÃæ¡£POG¤Ç¤ÏÊ¡±Ê±¹¼Ë¤Î¥í¥ó¥°¥È¡¼¥ë¥µ¥ê¡¼¡ÊÌÆ2¡áÉã¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿û°æ¤Ï¡ÖÊ¡±ÊÀèÀ¸¤«¤é¸«¤Æ¥í¥ó¥°¥È¡¼¥ë¥µ¥ê¡¼¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£Ê¡±Ê»Õ¤Ï¡ÖËÍ¤Î°ìÈÖ¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂç¿Í¤·¤¤¤·¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ÇÂ¨Åú¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æµ³¼ê»þÂå¤ÎÊ¡±Ê»Õ¤Ï¡¢ÇÏ¤Ï»Å»ö¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¤¿¤á¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¸«¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·Ä´¶µ»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤Î´¶³Ð¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÇÏ¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤¬¤¹¤´¤¯Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¿û°æ¤Ï¡Ö¥í¥ó¥°¥È¡¼¥ë¥µ¥ê¡¼¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¡£Ê¡±Ê»Õ¤Ï¡ÖÁö¤ê¤½¤¦¡ª¡×¤ÈÊÖÅú¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¡£º£¤Ç¤âÆ°¤±¤ÐÆ°¤¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¤Þ¤À³ÑÇÏ¾ì¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÊÆ°¤¤ò¤¹¤ë¤È¾å¼ê¤¯ÂÎ¤ò»È¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö´ðÁÃ¤òÊ¬¸ü¤¯ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤«¤é¶¥ÇÏ¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¡£11·î¤°¤é¤¤¤Ë¤Ï»È¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼¨º¶¤·¤¿¡£