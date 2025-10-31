¡ØDOWNTOWN¡Ü¡Ùµ¶¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ø¤ÎÃí°Õ´µ¯¡Ö¥Õ¥©¥í¡¼¡¦DM¤Ê¤É¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÚÁ´Ê¸¡Û
¡¡11·î1Æü¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¿·ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ØDOWNTOWN¡Ü¡Ù¤Î¸ø¼°X¤¬¡¢10·î31Æü¤Ë¹¹¿·¡£¸ø¼°¤òÌ¾¾è¤ëµ¶¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ø¤ÎÃí°Õ´µ¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2¿Í¤È¤â¼ã¤¤¡ª¡ØDOWNTOWN¡Ü¡Ù¥¬¥»È¥È¡¼¥¯Á´½¸ÇÛ¿®·èÄê
¡¡X¤Ç¤Ï¡Ö¸½ºß¡¢DOWNTOWN¡Ü¸ø¼°¤òÁõ¤¤¡ÖÌµÎÁ¤Î·ÐºÑ³Ø½¬¸òÎ®¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¾·ÂÔ¡×¡ÖÊÖ¿®¤Ç»²²Ã¡×¡ÖLINE¤Ë°ÜÆ°¡×¤Ê¤É¤òµá¤á¤ëDM¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£DOWNTOWN¡Ü¤ÏDM¤ÇÅê»ñ¡¦Éû¶È¤Î´«Í¶¡¢¿ô»úÊÖ¿®¤Î»Ø¼¨¡¢LINE¾·ÂÔ¡¢¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¡¿SMSÇ§¾Ú¥³¡¼¥É¡¿¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¾ðÊó¤ÎÍ×µá¤ò°ìÀÚ¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÇÛ¿®½éÆü¤Î¸á¸å9»þ¤Ë¤Ï¡¢¾¾ËÜ¿Í»Ö¤Ë¤è¤ëÃ±ÆÈÀ¸ÇÛ¿®¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£À¸ÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡¢Æ±Æü¸ø³«¤µ¤ì¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÆâÍÆ¤Î¤Û¤«¡¢¾¾ËÜ¤Ë¤è¤ë¿·´ë²è¡¢¤µ¤é¤Ë¥æ¡¼¥¶¡¼»²²Ã´ë²è¤Ø¤Î»²²Ã¼Ô¤ÎÊç½¸¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢À¸ÇÛ¿®¤Î½ªÎ»»þ´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¾¾ËÜ¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¦½Ð±é¤¹¤ë¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä4¥¿¥¤¥È¥ë¤È¡¢¾¾ËÜ¡¢ÉÍÅÄ²í¸ù¤¬³Æ¡¹½Ð±é¤·¤¿²áµî¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ä±Ç²èÅù¤ò°ìµó¸ø³«¤µ¤ì¤ëÎ®¤ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÎÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢11·î3Æü°Ê¹ß¤ÏËè½µ¡¢·îÍËÆü¤Ë¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó²áµî½Ð±éºîÉÊ¡¢¿åÍËÆü¤È¶âÍËÆü¤Ë¾¾ËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¸á¸å5»þ¤òÍ½Äê¡¦ÊÑ¹¹¤Î¾ì¹ç¤¢¤ê¡Ë¡£¤½¤Î¸å¤â¾¾ËÜ¤Ë¤è¤ë·î1¡Á2²ó¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¡ÊÅÚÍËÆü¡¢ÉÔÄê´ü¡Ë¤ä¡¢Â¿¤¯¤Î¿·´ë²è¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£ÉÍÅÄ¤Î¿·¤·¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÏÄÉ¤Ã¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÎÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢11·î3Æü°Ê¹ß¤ÏËè½µ¡¢·îÍËÆü¤Ë¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó²áµî½Ð±éºîÉÊ¡¢¿åÍËÆü¤È¶âÍËÆü¤Ë¾¾ËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¸á¸å5»þ¤òÍ½Äê¡¦ÊÑ¹¹¤Î¾ì¹ç¤¢¤ê¡Ë¡£¤½¤Î¸å¤â¾¾ËÜ¤Ë¤è¤ë·î1¡Á2²ó¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¡ÊÅÚÍËÆü¡¢ÉÔÄê´ü¡Ë¤ä¡¢Â¿¤¯¤Î¿·´ë²è¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£ÉÍÅÄ¤Î¿·¤·¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÏÄÉ¤Ã¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
