韓国軍隊に服務中の歌手、俳優のチャウヌが、2枚目のミニアルバム「ELSE（エルス）」を発表する。30日に公式SNSで、ソロミニアルバムに関するスケジュールを公開した。来月3日午後2時から、各種オンライン販売先を通じて予約販売が始まる。

韓国メディアの毎日経済は31日「本当に軍隊に行ったの？ チャウヌが映画公開に続き、新曲発表」のタイトルで、7月の入隊前に作業を終えた映画「ファーストライド」と新アルバムや、アルバム発売に合わせた今後の活動予定などを伝えた。

公開されたイメージは、チャウヌのダークなオーラが断片的に盛り込まれ、幻想的でありながらも緊張感のあるムードを醸し出している。また、多彩なコンテンツを予告し、ファンの期待感を高めた。

31日には「ELSE」フィジカルアルバムのプレビューが公開される。

また「ELSE」のキャラクターストーリー2編、トラックリスト、コンセプトフォト2種、タイトル曲のミュージックビデオティーザーで新曲に対するヒントを伝える。

11月21日に「ELSE」全曲音源とタイトル曲ミュージックビデオ本編を公開した後、同24日にはタイトル曲のパフォーマンスビデオを追加で公開する予定だ。